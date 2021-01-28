Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 436,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.896,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
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