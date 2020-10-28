Cumhuriyet Bayramı konserlerle kutlanıyor!

28 Ekim 2020 Çarşamba, 13:05

Pınar Aydın, müzikli oyunu "Kemâl" ile izleyiciyle buluşacak

İstanbul Devlet Opera Balesi (İDOB) Cumhuriyetimizin yeni yaşını 29 Ekim Perşembe günü Kadıköy, Süreyya Operası’nda ve 30 Ekim Cuma günleri Zeytinburnu, Büyükyalı Fişekhane’de saat 20.00’da vereceği iki şan ve dans gösterisiyle kutluyor

Programda İDOB şancıları; Dilruba B. Akgün, Kenan Dağaşan, Nesrin Gönüldağ, Evren Ekşioğlu, A. Gökhan Akyüz, Berk Dalkılıç ve piyanist Hüseyin Kaya Cumhuriyet döneminin büyük bestecileri M. Sun, U.C. Erkin, A.A. Saygun, H.F. Alnar, C.R. Rey’in eserlerini seslendirecekler. İDOB dansçısı M. Nuri Arkan “Zeybek" dansıyla, İDOB Müdürü bariton Suat Arıkan anlatımıyla programda yer alacaklar.

İDSO KONSERİNİ NTV YAYIMLAYACAK

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), ikinci Cumhuriyet Bayramı konserini 30 Ekim Cuma günü 18.00’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda verecek. Besteci, şef Tolga Taviş yönetimindeki İDSO’nun solistleri Nurdan Küçükekmekçi (soprano), Zeynep Halvaşi (mezzo soprano) ve Valentin Conus (Saksafon). Konserde Tolga Taviş’in “Rona Şarkıları” ve Nevit Kodallı’nın “Telli Turna” eserleri seslendirilecek.

İDSO Cumhuriyet Bayramı konserinin ilkini şef S. Dağhan Doğu yönetiminde 23 Ekim Cuma günü vermişti. Keman sanatçısı Mehmet Yasemin’in C. Saint-Saens “Introductiıon and Rondo Caprisccioso” eserini ve NTV’nin işbirliğiyle hazırlanan, Ahmet Yeşiltepe ve Ali Faik Demir’in anlatıcılığı üstlendiği “Marşlarla Cumhuriyet Yolculuğu” başlıklı programda bas Tevfik Rodos aralarında “10. Yıl”; “İzmir” ve “Hoş Gelişler Ola” nın da olduğu marşlarımızı seslendirdi. Ulusal medya olarak NTV konserin tümünü 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı programında vererek hem korona virüs artışı nedeniyle sokağa çıkmaya cesaret edemeyen konser dinleyicisine hem de müziğin derinliğinde bayramın coşkusunu yaşamak isteyen tüm Türkiye’ye hizmet sunacak.

GEDİK SANAT'TAN İKİ DÜNYA PRÖMİYERİ

Gedik Filarmoni Orkestrası şef Orhun Orhon yönetiminde Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 29 Ekim Perşembe günü saat 18.00 ve 20.00’da verecek. Orkestra Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri’ nde Gedik Sanat’ın özal siparişi olan Mahir Cetiz, ''Aydınlığın Çağrısı'' ve Cem Oslu, “Yolculuk” eserlerinin dünya prömiyerini (ilk seslendirilişi) gerçekleştirecek. Konserde Ulvi Cemal Erkin’in “Sinfonietta“ eseri de seslendirilecek.

ZORLU'DA TEK KİŞİLİK MÜZİKLİ OYUN: 'KEMÂL'

Oyuncu Pınar Ayhan, 1881’den 1938’e Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını belgesel, müzik ve şiirle Zorlu, Turkcell Platinum Sahnesi’nde 29 Ekim Perşembe, saat 17.30’da sahneliyor.

Gösteri tek kişilik ancak Pınar Ayhan’a anlattığı öykülerin şarkılarını, türkülerini seslendirirken şef, piyanist Kemal Evren Kalaycıoğlu yönetimindeki orkestra eşlik ediyor. Oyuna barkovizyon gösterisiyle de farklı bir boyut kazandırılıyor.