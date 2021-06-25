Cumhuriyet Cumartesi yarın okuruyla buluşuyor
Cumhuriyet Cumartesi, her cumartesi olduğu gibi yarın da gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayilerde. "Her gün bir ekmek, bir Cumhuriyet..."
Cumhuriyet Cumartesi ekinde bu hafta: İpek Özbey sordu, Erdal Atabek yanıtladı: Toplum Sedat Peker'i neden merak ediyor? Bunu da konuşalım Cumhuriyet Cumartesi'de...
Cam Tavanlar dizisinin çılgın aşçısı Aylin'i canlandıran Beril Kayar ile konuştuk: Kendim dahil, tüm kadınlar ve LGBTİ bireyler için tedirgin oluyorum.
İngiltere'de eğitim gördü, Paris'te çiçekçi çırağı olarak çalıştı... Değişim işte orada başladı... 'Başka' kitabının yazarı Ege Soley yolculuğunu anlattı...
Hesapla, kilo ver, sağlığına kavuş... Taylan Kümeli glisemik indeksle kilo vermenin formülünü anlattı...
Sinema, televizyon, tiyatro, astroloji, psikoloji, teknoloji, gezi, stil, İşte Mola, Bu Senin Hakkın ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun...
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