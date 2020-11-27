Cumhuriyet Cumartesi yarın sizlerle

27 Kasım 2020 Cuma, 13:39

Eleştirmenler, senaristler, oyuncular, ekran yüzleri Cumhuriyet Cumartesi için seçti...

İntikam ateşiyle yanıp tutuşanlar, romantikler, aksiyon sevenler, gerilim tutkunları, entrikacılar, rezidans çapkınları, tarihçiler, bilimkurgucular...

Bize tarzınızı söyleyin, size hangi diziyi izleyeceginizi söyleyelim...

Kırmızı Oda'nın çocuk psikatristi Burak Sevinç ile hayatı masaya yatırdık...

Yazar Müge İplikçi, gücünü masallardan alan yeni kitabı 'Kalpten Seven İnsanlar'ı anlattı.

'Moda Haftası'nın konuğu tasarımcı Özgür Masur ışıltılı drapeler ve el işçiliği detaylarıyla sizi kırmızı halıya davet ediyor.

Alper Hasanoğlu Karl Jaspers ve Gertrud Mayer'i yazdı...

Taylan Kümeli'den sağlıklı beslenme tüyoları...

Astroloji, sağlık,teknoloji, seyahat, bu senin hakkın, İş'te Mola ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun...