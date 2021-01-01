Cumhuriyet Cumartesi yarın sizlerle

01 Ocak 2021 Cuma, 13:39

Genç yaşta ilk oynadığı Türev filmiyle Altın Portakal’da En İyi Oyuncu Ödülü aldı. Sonra çok az filmde göründüt. En dürüst haliyle "benim istediklerim beni istemedi, beni isteyenleri de ben istemedim denebilir. Şanssızlık mı yoksa bir takım yanlış seçimlerle mi ilgili bunu tam bilemiyorum" diyor. İyi Aile Babası dizisindeki Aydan hemşire rolüyle yeniden ekrana dönen Beste Bereket ile konuştuk.

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Astroloji, seyahat, televizyon, sinema, bu senin hakkın, İş'te Mola ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi'de buluşalım.



