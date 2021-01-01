Cumhuriyet Cumartesi yarın sizlerle
Yeni yılın ilk Cumhuriyet Cumartesi'si, hafta sonu kısıtlamalarının uygulandığı yarın sizlerle buluşuyor. Gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Cumartesi sizleri bekliyor. Bayinizden istemeyi unutmayın.
Genç yaşta ilk oynadığı Türev filmiyle Altın Portakal’da En İyi Oyuncu Ödülü aldı. Sonra çok az filmde göründüt. En dürüst haliyle "benim istediklerim beni istemedi, beni isteyenleri de ben istemedim denebilir. Şanssızlık mı yoksa bir takım yanlış seçimlerle mi ilgili bunu tam bilemiyorum" diyor. İyi Aile Babası dizisindeki Aydan hemşire rolüyle yeniden ekrana dönen Beste Bereket ile konuştuk.
Audrey Hepburn, Grace Kelly gibi isimlerden ilham alarak tasarladıkları romantik elbiseleriyle tanına Maison Ju'nun tasarımcıları Ahsen Uğurlu ve Duygu Alptekin'den yerine göre giyinme rehberi.
Annelik neden kutsanıyor?
Yeni kitabı 'Lojman'ı konuştuğumuz Ebru Ojen'e annelik neden kutsanıyor diye sorduk.
Yaşlanmayı tersine çevirmeniz mümkün...
Taylan Kümeli'den öneriler...
Hayat yoksullar için yalnızca uzaktan izleyebildikleri ve hayalini kurma haklarının dahi olmadığı bir tiyatro sahnesidir. Psikiyatr Alper Hasanoğlu'ndan Dostoyevski üzerinden bir merhamet sorgulaması....
Astroloji, seyahat, televizyon, sinema, bu senin hakkın, İş'te Mola ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi'de buluşalım.
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