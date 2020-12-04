Hafta sonu kısıtlamalarında da Cumhuriyet'e ulaşabileceksiniz

04 Aralık 2020 Cuma, 11:00

Tüm dünyayı sarsan Covid-19 salgını nedeniyle bu hafta sonundan itibaren tam kapanma dönemine geçiliyor. Gazeteniz Cumhuriyet’e bu süreçte yine ulaşabileceksiniz. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgede, gazete satışı olan satış noktalarının açık olacağını duyurdu.

İçişleri genelgesinde “Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Okurlarımız evlerinin yakınındaki, mahallesindeki bakkal ve marketlerden gazetesine “7 saat” boyunca ulaşabilecek... Cumartesi ve pazar sabahları uyandığınızda saat 10.00’dan itibaren akşam 17.00’ye kadar alışverişlerinizi yapabileceksiniz, gazetenizi ve ekmeğinizi alabileceksiniz...

28 SAYFALIK CUMHURİYET

Cumartesi ve pazar günleri “28 sayfalık” dolu dolu Cumhuriyet’le sizleri selamlayacağız.

Gazeteniz Cumhuriyet'te

- Gündem yaratan özel haberlere, röportajlara, yazı dizilerine devam. Yazarlarımız Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yorumluyor...

- 4 tam sayfa bulmaca... Tam sayfa TV-yayın akışı...

- Cumartesi günü yayımladığımız “Cumhuriyet Cumartesi” ekimizde renkli söyleşiler, yazılar...

- Pazar gününün klasiği “Cumhuriyet Pazar Dergi”yi elinizden bırakamayacaksınız...

- Ödüllü Pazar Bulmacası, dünyanın dört bir tarafından “Pazar Yazıları...”

- İki sayfa kültür, iki sayfa spor... yer alacak.

HAFTA SONU CUMHURİYET SİZE YETER

Cumartesi ve pazar sabahları bayinizden “gazetenizi ve ekmeğinizi” ayırtmayı unutmayın...

Simge ismimiz Uğur Mumcu’nun dediği gibi “Her gün bir ekmek bir Cumhuriyet!..”