Cumhuriyet, Galatasaray Lisesi'nde seçimin nabzını tuttu!!

19 Haziran 2021 Cumartesi, 13:15

Söz bitti, sıra sandığa geldi. Her demokratik ortamda olduğu gibi Galatasaray da seçime gitti. Üstelik 5 aday yarıştı. 6. aday, Işın Çelebi, liste verdiği halde - bu seçimden - çekildiğini, çünkü bu bölünmüşlüğün camiaya zarar vereceğini söylemişti.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren üyeler Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'na kontrollü olarak alınıyor. Adaylardan Metin Öztürk, mor kravat ve kadın yönetici adayları mor eşarpları ile salona toplu giriş yaptı. İbrahim Özdemir sarı, Burak Elmas kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise yeşil kravatı ile dikkat çekti.

Gri renkle seçime giren Yiğit Şardan ve ekibi ise kravat yerine atkı ile lisedeki yerini aldı. Tüm adaylar takım elbise ve kravatları ile dikkat çekerken Şardan beyaz gömlek, lacivert pantalonu ile farklı bir imaj çizmeye çalıştı. Üyeler bu durumu, "Kravatlılar atkılılara karşı" diye yorumladı.

Açıkçası, Galatasaray'ın yaygın kültürü ile değişim yarıştı. Mustafa Cengiz yönetiminin önemli isimlerinin de gri kravat takması ise bir mesaj olarak algılandı. Keza eski Başkan Adnan Polat'ın da Yiğit Şardan için oy istemesi dikkat çekti..

Koronavirüse rağmen katılımın yüksek olduğu seçimde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sandık sayım işlemleri 15.00'e alındı. Katılım yüksek olması nedeniyle sandık önlerinde yığılmalar oluştu. Sandıklar 4701 üye ile kapandı.

ADAYLAR ÜYELERİ KARŞILADI

Galatasaray'da başkanlığa aday isimler üyeleri karşıladı. Yiğit Şardan girişin sağında, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu girişin solunda, Metin Öztürk, bahçede, İbrahim Özdemir ise giriş kapısında adayları ikna etmeye çalıştı.

Seçimden bir gece önce Galatasaray Lisesi'nden 80 kişinin seçimde Eşref Hamamcığlu, Burak Elmas ve Metin Öztürk'ü destekleyeceği öğrenildi. Eski yönetimden Kaan Kançal'ın ailesinin yeşil maske takıp oy atmaya gelmesi dikkat çekti.

FARKLI MASKELER TERCİH EDİLDİ

Adaylar oy verme işlemine farklı renkte maskelerle geldi. Metin Öztürk mor, Burak Elmas sarı-kırmızı işlemeli maskeyi tercih etti. İbrahim Özdemir ise sarı maske takarken Eşref Hamamcıoğlu ve ekibi yeşil maske kullandı. Yiğit Şardan ve ekibi ise siyah ve beyaz maskelerle oy vermek için Galatasaray Lisesi'ne geldi.

BİR ÜYE SEDYEYLE GELDİ

Hastanede tedavi gören bir üye, seçimde oy kullanabilmek için sedyeyle Galatasaray Lisesi'ne geldi.

HALUK ULUSOY OY KULLANDI

Uzun bir aradan sonra Haluk Ulusoy, bugünkü seçimde oy kullandı. Keza Galatasaray'ı şampiyon yapan Hamza Hamzaoğlu da oy kullandı.

BİRÇOK İSİM OY VERDİ

Galatasaraylı eski milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri ve Çetin Sosyal bugünkü seçimde oy verdi.