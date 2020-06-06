Cumhuriyet Gazetesi, Getir ile evinize geliyor

06 Haziran 2020 Cumartesi, 00:58

Akıllı telefon uygulaması Getir, salgın döneminde evlerinden çıkamayan okurlarına Cumhuriyet Gazetesi'nin hızlıca ulaşmasını sağlıyor.

Getir uygulaması ile gazeteniz Cumhuriyet, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’deki okuyuculara dakikalar içinde teslim ediliyor.





