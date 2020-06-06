Cumhuriyet Gazetesi, Getir ile evinize geliyor
Türk basınının 96 yıllık çınarı Cumhuriyet Gazetesi, Getir uygulaması ile dakikalar içinde okurlarına ulaşıyor
Akıllı telefon uygulaması Getir, salgın döneminde evlerinden çıkamayan okurlarına Cumhuriyet Gazetesi'nin hızlıca ulaşmasını sağlıyor.
Getir uygulaması ile gazeteniz Cumhuriyet, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’deki okuyuculara dakikalar içinde teslim ediliyor.
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