Cumhuriyet Gazetesi Getir’de
Cumhuriyet gazetesi dakikalar içinde Getir kullanıcılarına ulaşıyor.
Akıllı telefon uygulaması Getir, salgın döneminde evlerinden çıkamayan okurlar için Cumhuriyet Gazetesi'ni günlük olarak ulaşmasını sağlıyor.
Getir uygulaması ile gazeteniz, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’deki okuyuculara günlük olarak dakikalar içinde teslim ediliyor.
Video Haberler
- Depreme canlı yayında yakalandılar
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına tehdit
- Marmaris'te kan donduran görüntüler! Yürümeye devam etti
- Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken anlar!
- 16 kişide koronavirüs çıktı! Mahalle karantinaya alındı
- İş insanı, 2 kadın arkadaşı tarafından öldürüldü
- Kendisini böyle tanıttı... Valiklik yalanladı
- İstanbul'da gasp dehşeti kamerada
- Adıyaman'da şaşkına çeviren görüntüler
- ABD'de polisin yere ittiği yaşlı adam ağır yaralandı