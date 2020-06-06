Cumhuriyet Gazetesi Getir’de

06 Haziran 2020 Cumartesi, 00:58

Akıllı telefon uygulaması Getir, salgın döneminde evlerinden çıkamayan okurlar için Cumhuriyet Gazetesi'ni günlük olarak ulaşmasını sağlıyor.

Getir uygulaması ile gazeteniz, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’deki okuyuculara günlük olarak dakikalar içinde teslim ediliyor.