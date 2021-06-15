Cumhuriyet Gazetesi'ni neden hedef alamazsınız? Baskılara, tehditlere soruşturmalara yanıt

15 Haziran 2021 Salı, 17:39

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarıyla ortaya çıkan mafya-siyaset ilişkilerini seyreden yargı, ilk soruşturmayı, iddiaları haberleştiren Cumhuriyet Gazetesi'ne açtı. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’in şikâyeti üzerine gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ve Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça ifade verdi.

Bunun yanı sıra iktidar partisinin ortağı MHP tarafındanda da hedef alındı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Tuncay Mollasevioğlu, TELE1 TV'de yayımlanan 'Anında Manşet' programında, konukları gazetemiz yazarlarından Prof. Dr. Barış Doster, CHP Milletvekili Abdullatif Şener, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum ile birlikte Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik baskı, tehdit ve soruşturmaları değerlendirdi.

Mollaveisoğlu, şunları kaydetti:

PEKER'İN İDDİALARIYLA İLGİLİ CUMHURİYET YARGILANIYOR

Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili tek bir soruşturma açıldı o da Cumhuriyet Gazetesi'ne. Düşünebiliyor musunuz Sedat Peker'in yaptığı açıklamalarla ilgili Cumhuriyet Gazetesi şu anda yargılanıyor. Dava açıldı ve birtakım insanların da hedefinde. Şaka gibi ama değil. Az önce Sayın Alev Coşkun'un yazısını okudum. Cumhuriyet Vakfı Başkanı'dır kendisi. 86 yaşında bir çınardır. Aydınlanmanın yılmaz savunucusudur. Binlerce sayfa kitap yazmıştır. MHP'li bazı yöneticiler ağır ifadelerle hem kendisini eleştirdiler, hem de Cumhuriyet Gazetesi'ne ağır hakaretlerde, saldırılarda bulundular.

Cumhuriyet Gazetesi, Atatürk'ün emriyle, girişimiyle kurulmuş bir gazete. Ve adını da Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği bir gazete. Yıl 1924. Cumhuriyet devrimlerini korumak ve Cumhuriyet devrimlerini halka anlatmak için kurulmuş bir gazete.

"HERKESİN BOYUNU AŞAR"

Bir ayrıntı aktarmak isterim. İstanbul işgal altındayken orada Kuvay-ı Milliyecilerle İngiliz emperyalizmine direnen Yunus Nadi yakalanacağını anlayınca Atatürk tarafından Ankara'ya çağrılıyor. Ankara'ya geçerken de Cumhuriyet Gazetesi'nin matbaalarının her birini teker teker ustalar sökerek katırlarla, teknelerle o gizli yollardan, patikalardan sırtlarında taşıyorlar. İngilizlerin elinden kaçırıyorlar. Ankara'ya getiriyorlar. O numaralar tek tek birleştiriliyor. Matbaa yeniden Ankara'da kuruluyor ve Milli Mücadele'ye destek veren bir yayın kuruluşu ortaya çıkıyor. Yani Cumhuriyet Gazetesi'ne öyle söz söylemek her kesin boyunu aşar, öyle söyleyeyim.

"DARBENİN TÜM UNSURLARINI TAŞIYAN BİR YÖNETİME GEÇİŞ YAPIYORSUNUZ"

Her darbe silahla topla tüfekle olmuyor. Türkiye'de anayasal kurumların kolunu kanadını kırarsınız... Yargıyı emir altına, baskı altına alırsanız... Medyayı susturursanız... Ama adı darbe olmayan ama darbenin tüm unsurlarını taşıyan bir yönetime geçiş yapıyorsunuz.

Türkiye maalesef bunu yaşıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin yurtseverliğini tartışmak; partisi ve adı ne olursa olsun hiç kimsenin haddi değildir. Cumhuriyet Gazetesi demokrasi ve aydınlanma yolunda şehitler vermiş bir gazetedir. Cumhuriyet Gazetesi, sadece habercilik yapmaya, haber-yorumlarıyla ve yazarlarıyla Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya devam edecek.