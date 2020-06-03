Cumhuriyet Gazetesi'nin mobil uygulaması yenilendi
Türkiye'nin referans gazetesi Cumhuriyet'in internet sitesi www.cumhuriyet.com.tr'nin mobil uygulaması yenilendi.
Cumhuriyet Gazetesi'nin saygın yazarlarının yazıları, özel haberler, Türkiye ve dünya gündemine dair tüm gelişmeler her an cebinizde. Mobil uygulamanız ve bildirimler sayesinde tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.
Geçmişte telefonunuza yüklediğiniz uygulamayı silip aşağıda linklerini paylaştığımız yenilenmiş ve geliştirilmiş mobil uygulamamızı kullanmaya başlayabilirsiniz.
Android işletim sistemli telefon kullananlar için link:
https://play.google.com/store/apps/details…
İos işletim sistemli telefon kullananlar için link:
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