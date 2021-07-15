Cumhuriyet Genç Yazın okuruyla buluşuyor
Cumhuriyet'in gençlerle beraber hazırladığı "Cumhuriyet Genç Yazın" gazeteniz Cumhuriyet'te.
Cumhuriyet'in Eğitim Editörü Figen Atalay editörlüğünde üniversiteli gençlerle birlikte hazırlanan Cumhuriyet Genç Yazın, okurlarımızla buluşmaya devam ediyor. Şiir, deneme ve öykü yazan üniversiteli gençlerle birlikte hazırlanan ekimiz büyük ilgi görüyor.
Üniversite öğrencileri, öykü, şiir ve denemelerini Cumhuriyet okurları ile buluşturuyor.
Yazar dünyasının seçkin isimleri; Işık Kansu (Eşgüdüm), Özcan Karabulut (Öykü), Ferruh Tunç (Şiir), Öner Yağcı'dan (Deneme) oluşan seçil kurulu ile gençler Cumhuriyet Genç Yazın'da buluşuyor.
Şiir, öykü ve denemelerinizin Genç Yazın sayılarında yayımlanması için [email protected] e-posta adresine gönderebilirsiniz.
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