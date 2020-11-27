Cumhuriyet Genç Yazın yarın okuruyla buluşuyor

Cumhuriyet'in gençler için, gençlerle beraber hazırladığı "Cumhuriyet Genç Yazın" yarın gazeteniz Cumhuriyet'te.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2020 Cuma, 16:15
Cumhuriyet Genç Yazın yarın okuruyla buluşuyor
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Cumhuriyet'in Eğitim Editörü Figen Atalay editörlüğünde üniversiteli gençlerle birlikte hazırlanan Cumhuriyet Genç Yazın, yarın okuruyla buluşuyor. Şiir, deneme ve öykü yazan üniversiteli gençlerle birlikte hazırlanan ekimiz, yarın gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın...



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