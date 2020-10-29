Cumhuriyet hep yaşayacak

29 Ekim 2020 Perşembe, 05:30

Prof. Dr. Ayşe Yüksel

ÇYDD GENEL BAŞKANI

Dijital teknolojiye teşekkür ediyorum, ÇYDD olarak en büyük bayramımızı üç günlük bir program ile kutlama olanağı sağladığı için. Yıl 1923, aylardan ekim, günlerden Pazartesi, saat 20.30... TBMM’de Cumhuriyet ilan edildi, büyük Atatürk, ilk Cumhurbaşkanı seçildi. İşte o gün, bu ülkenin makus talihi değişti.

Mustafa Kemal Atatürk, “Türk milletinin karakterine en uygun yönetim şekli Cumhuriyettir” demişti. Saltanat öncesinde de eski Türklerde de halkın kendi kendini yönetmesi vardı. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” cümlesi bu ulusa hiç yabancı gelmedi.

BÜYÜK ATATÜRK’ÜN İŞARET ETTİĞİ HEDEFLER

Ben de bu sözlere doğdum, bunlarla büyüdüm. Ben bir Cumhuriyet eseriyim, Cumhuriyetin 35. yaşında doğmuş, Atatürk’ün biz kadınlara verdiği haklardan yararlanmış, okuyabilmiş, çalışabilmiş biriyim. “Eğitimli her kadının Cumhuriyete borcu var” diyen Prof. Dr. Türkan Saylan’ın yanında yetiştim, borcumu ödeme sorumluluğuma sahip çıktım, çalıştım... Son nefesime kadar çalışmaya devam edeceğim.

Cumhuriyetin ruhu laikliktir. Ancak, din ve devlet işleri birbirinden ayrıldığında, çağdaş eğitim yolu ile çağdaş ülke seviyesine ulaşmak mümkün olabilir. Cumhuriyetin temeli 20. yüzyılın başlarında atıldı, ilk çeyreğinde gerçekleşti, 21. yüzyıla ulaştı. Büyük Atatürk bize bilimi, evrensel değerleri işaret etti, bilim, teknoloji olmazsa olmazımız oldu.

SAYLAN’IN SEVGİ VE KARDEŞLİK DİLEĞİ

1989 yılında, Prof. Dr. Aysel Ekşi’nin öncülüğünde, Cumhuriyet ilkelerini yaşatmayı hedefleyen, duyarlı aydınlarımızın kurduğu ÇYDD, 31 yıldır çağdaş eğitime destek vermek için durmadan çalışıyor.

Efsane Genel BAŞKANIMIZ Prof. Dr. Türkan Saylan, bir Cumhuriyet Bayramı’nda şöyle demişti: “Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığıyla kurulan Cumhuriyetimizde, tüm yurttaşlarımızın Misakı milli sınırları içinde, her türlü beladan kurtulmuş ve şiddeti dışlamış olarak, çağdaş, laik, demokratik bir hukuk devleti ve hukuk toplumunda, barış, sevgi, kardeşlik ve özgüven içinde yaşamasını diliyor, ulusumuzun bayramını kutluyoruz.” Laikliği savunmak ÇYDD nin öncelikli konularından biridir.

2006 yılında, 10 Nisan Laiklik Günü anısına, bu konuda çok emek vermiş birisine Sayın Muazzez İlmiye Çığ değerimize, “Cumhuriyet Ödülü” verilir. Kıymetli büyüğümüz ile ben de yıllar önce laikliği savunmaya yönelik yaptığı bir konuşmayı dinlerken tanışmıştım. Hemen arkasından, “Sümerli Ludingirra” kitabını okumuş, o çağlar ile günümüz arasındaki benzerliklere çok şaşırmıştım. Yakın zamanda da “Atatürk Düşünüyor” kitabını okumuş, çok şey öğrenmiştim.

Bütün gençlere, Cumhuriyete giden süreci, Atatürk gibi düşünerek öğrenebilsinler diye önemle tavsiye ediyorum. Cumhuriyet Bayramı, ÇYDD Genel Merkez ve tüm şubelerinde her yıl çoşku ile kutlanır. Bu yıl da 27-29 Ekim tarihlerinde her gün dolu dolu etkinliklerle kutluyoruz.

Geçmiş dönemde kahraman genel başkanımız Prof. Dr. Aysel Çelikel de Cumhuriyetimizin 95. yılında, “Cumhuriyetin değerlerine devrimlerine, kurumlarına toplum ve ülke yararına, insan onuruna yakıştığı için sahip çıkıyoruz. Bugün her bireyin Atatürk’ü ve Cumhuriyeti yaşatmak için karar günüdür” demişti. ÇYDD başlangıçtan bu yana Atatürk devrim ve ilkelerini yaşatmak için hep çalışıyor.

ÇYDD GENÇLERİN YANINDA

“Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir...” ÇYDD, Atatürk’ün bu sözünü de görev edinmiş, “Ben okumak istiyorum ama ekonomik koşullarım buna yetmiyor” diyen kız çocuklarına, üniversite öğrencilerine burs desteği vermiş ve vermeye devam etmektedir. Ülkemizin dört bir yanında, binlerce gencimiz Atatürk’ün izinde, emanet aldıkları Cumhuriyeti korumak için yol almaktadır.

Derneğimiz, 118 şubesi, binlerce üyesi ve genci ile bu uğurda çalışmaya devam etme sözü veriyor. En büyük bayram bu bayram, herkese kutlu olsun. Cumhuriyetimiz hep yaşasın. Sizleri, “Çağdaş Yaşam” sosyal medya hesaplarında kutlama programlarına bekliyoruz. Saygılarımla.