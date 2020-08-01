Cumhuriyet Pazar bayramda da dopdolu

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:13

Bu hafta pazar konuğumuz oyuncu, müzisyen, kadın hakkı ve doğa savunucusu Şevval Sam. Sanatçıyla, kadına yönelik şiddeti nasıl durduracağız sorusuna yanıt aradık. Hilal Köse'nin söyleşisi…

Mehmet Kızmaz, usta şairler Ahmet Telli ve Şükrü Erbaş'la söyleşti.

İpek Özbey, ilk kitabı Rezilsiniz'de tarikat yurtlarındaki çocuk istismarını kaleme alan Seyhan Avşar'la konuştu.

Figen Yanık: Kaş'ta yeni bir rock kafe

Figen Atalay: Çocuğunuzun özünü besleyin

Orhun Atmış: Pandemi nedeniyle kapalı kalan restoranlarla dayanışma kitabı

Merve Saatçi: Ne kadar kırmızı et tüketmeliyiz?

Elçin Poyrazlar: Öteki anneme veda

Özge M. Aybars: Twitter ve şürekası dediğin...

Mustafa K. Erdemol: Temsilciler Meclisi'nde yürekli bir kadın sesi

Enver Aysever: Palamutbükü'nde mavi beyaz düşlerle bir anımsama

Şafak Özlem: Kargalar, martılar vs

Alper İzbul: Lozan'ın sırları

Emrah Kolukası: Ey yaman yeni dünya!

Nebahat Koç: 5 kuruşa boğaz havası

Gamze Önem: Efsane yolcu gemisi Ankara Gemisi'nden geriye kalan...

Haftanın sanat ajandası