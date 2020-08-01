Cumhuriyet Pazar bayramda da dopdolu
Cumhuriyet Pazar yarın gazetenizle birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın…
Bu hafta pazar konuğumuz oyuncu, müzisyen, kadın hakkı ve doğa savunucusu Şevval Sam. Sanatçıyla, kadına yönelik şiddeti nasıl durduracağız sorusuna yanıt aradık. Hilal Köse'nin söyleşisi…
Mehmet Kızmaz, usta şairler Ahmet Telli ve Şükrü Erbaş'la söyleşti.
İpek Özbey, ilk kitabı Rezilsiniz'de tarikat yurtlarındaki çocuk istismarını kaleme alan Seyhan Avşar'la konuştu.
Figen Yanık: Kaş'ta yeni bir rock kafe
Figen Atalay: Çocuğunuzun özünü besleyin
Orhun Atmış: Pandemi nedeniyle kapalı kalan restoranlarla dayanışma kitabı
Merve Saatçi: Ne kadar kırmızı et tüketmeliyiz?
Elçin Poyrazlar: Öteki anneme veda
Özge M. Aybars: Twitter ve şürekası dediğin...
Mustafa K. Erdemol: Temsilciler Meclisi'nde yürekli bir kadın sesi
Enver Aysever: Palamutbükü'nde mavi beyaz düşlerle bir anımsama
Şafak Özlem: Kargalar, martılar vs
Alper İzbul: Lozan'ın sırları
Emrah Kolukası: Ey yaman yeni dünya!
Nebahat Koç: 5 kuruşa boğaz havası
Gamze Önem: Efsane yolcu gemisi Ankara Gemisi'nden geriye kalan...
Haftanın sanat ajandası
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