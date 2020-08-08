Cumhuriyet Pazar yarın sizlerle

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:44

Bu hafta pazar konuğumuz Aşk, Büyü, vs. filmiyle En İyi Kadın oyuncu ödülün alan Ece Dizdar. Dizdar ile 20 yıllık sanat kariyerini, ödülünü ve toplumsal meseleleri konuştuk. Dizdar, "Sinir uçlarımız açıkta" diyor. Emrah Kolukısa söyleşisi...

Arif Kızılyalın, Kayserispor'u Süper Lig'te tutmayı başaran Berna Gözbaşı ile söyleşti...

Gamze Akdemir, Çin edebiyatının başarılı ismi Fang Fang'ın Türkçe çevirisi yapılan ilk kitabı Wuhan Günlüğü'nü yazdı… Fang, "Bunca ölümün ardından dökmeye yetecek kadar gözyaşı yok" diyor.

Hazal Ocak, İzmir'in köylerini müzikle buluşturan Müştemilat Kumpanya'yı yazdı...

Figen Atalay: Çevrimiçi senfonik masal

Sibel Bahçetepe: Çocuk uykusuzluğu

Vecdi Seviğ: 'Deryadil' fındık

Merve Saatçi: B12'nin sırrı

Deniz Ülkütekin: Doğum dönüştürücü bir deneyim

Ataol Behramoğlu: Duygulu, şakacı, hüzünlü, aşık Apollinaire

Özge M. Aybars: Cüneyt…

Mustafa K. Erdemol: Küçük bahçede insanlık turları

Enver Aysever: Kitap dinlenir mi okunur mu?

Şafak Özlem: Kargalar, martılar vs. 2

Alper İzbul: Öylesine gitmek özlemi…

Deniz Yavaşoğulları- Pati Günlükleri: Yasa yine öbür bahara kaldı

Kayhan Ayhan: Bir nefes doğa

Haftanın sanat ajandası