Cumhuriyet Pazar yarın sizlerle
Cumhuriyet Pazar yarın gazetenizle birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın…
Bu hafta pazar konuğumuz Aşk, Büyü, vs. filmiyle En İyi Kadın oyuncu ödülün alan Ece Dizdar. Dizdar ile 20 yıllık sanat kariyerini, ödülünü ve toplumsal meseleleri konuştuk. Dizdar, "Sinir uçlarımız açıkta" diyor. Emrah Kolukısa söyleşisi...
Arif Kızılyalın, Kayserispor'u Süper Lig'te tutmayı başaran Berna Gözbaşı ile söyleşti...
Gamze Akdemir, Çin edebiyatının başarılı ismi Fang Fang'ın Türkçe çevirisi yapılan ilk kitabı Wuhan Günlüğü'nü yazdı… Fang, "Bunca ölümün ardından dökmeye yetecek kadar gözyaşı yok" diyor.
Hazal Ocak, İzmir'in köylerini müzikle buluşturan Müştemilat Kumpanya'yı yazdı...
Figen Atalay: Çevrimiçi senfonik masal
Sibel Bahçetepe: Çocuk uykusuzluğu
Vecdi Seviğ: 'Deryadil' fındık
Merve Saatçi: B12'nin sırrı
Deniz Ülkütekin: Doğum dönüştürücü bir deneyim
Ataol Behramoğlu: Duygulu, şakacı, hüzünlü, aşık Apollinaire
Özge M. Aybars: Cüneyt…
Mustafa K. Erdemol: Küçük bahçede insanlık turları
Enver Aysever: Kitap dinlenir mi okunur mu?
Şafak Özlem: Kargalar, martılar vs. 2
Alper İzbul: Öylesine gitmek özlemi…
Deniz Yavaşoğulları- Pati Günlükleri: Yasa yine öbür bahara kaldı
Kayhan Ayhan: Bir nefes doğa
Haftanın sanat ajandası
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