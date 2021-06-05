Cumhuriyet Pazar zengin içeriğiyle yarın sizlerle

05 Haziran 2021 Cumartesi, 15:48

Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği Başkanı Ülkü Aydeniz ve pedagog Belgin Temur küçük kızlarına kavuşma hikâyelerini Figen Atalay’a anlattı. Aydeniz “Bizimki kan bağı değil ama can bağı” diyor.

Son romanı “Söylenmemiş Sözler”i okurla buluşturan İclal Aydın, Emrah Kolukısa’nın sorularını yanıtladı.

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