Cumhuriyet Pazar zengin içeriğiyle yarın sizlerle

Türkiye'deki koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan pazar günü kısıtlamalarında da, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet Pazar'a ulaşabileceksiniz. Gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar sizleri bekliyor. İşte Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2021 Cumartesi, 15:48
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Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği Başkanı Ülkü Aydeniz ve pedagog Belgin Temur küçük kızlarına kavuşma hikâyelerini Figen Atalay’a anlattı. Aydeniz “Bizimki kan bağı değil ama can bağı” diyor.

Son romanı “Söylenmemiş Sözler”i okurla buluşturan İclal Aydın, Emrah Kolukısa’nın sorularını yanıtladı.

Ülker İnce, Mustafa Kemal Erdemol ve Elçin Poyrazlar’ın yazıları...

Türkiye’nin ilk magazin YouTube kanalı Şokopop...

Panik bozuklukla baş etme yöntemleri...

Oscar ödüllü Emma Stone’un son filmi “Cruella”...

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş...

Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı...

Haftanın sanat ajandası, Pati Günlükleri, yaz meyveleri, Otobüstekiler 

Hepsi ve daha fazlası için yarın Cumhuriyet gazetesi almayı unutmayın...


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