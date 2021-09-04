Cumhuriyet Pazar zengin içeriğiyle yarın sizlerle

04 Eylül 2021 Cumartesi, 10:03

Alevi-Bektaşiliğin fantastik romanını yazarak bir ilke imza atan yazar Ayşe Acar, Miyase İlknur’un sorularını yanıtladı. Acar, “Kırklar Meclisi Hünkâr Bektaş” adlı romanıyla ilgili “Velayetname’deki Hünkâr’ın, Yüzüklerin Efendisi’ndeki Gandalf’tan daha çarpıcı bir karakter olduğunu düşündüm” diyor.

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Oyunculuğuyla gönüllere taht kuran Güven Kıraç, bu kez yeni resimleriyle gündemde. Kıraç üçüncü sergisini Hilal Köse ile konuştu...

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Beslenme Uzmanı Merve Saatçi’den, denizden gelen lezzet: Karides...

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Bu sayıda kimler var: Miyase İlknur, Ataol Behramoğlu, Mustafa Kemal Erdemol, Hilal Köse, Figen Atalay, Arif Kızılyalın, Emrah Kolukısa, Vecdi Seviğ, Ayça Han, Deniz Yavaşoğulları, Merve Saatçi, Kemal Urgenç...