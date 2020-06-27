Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...

27 Haziran 2020 Cumartesi, 11:36





Bu hafta pazar konuğumuz yeni romanıyla İtalya’da kısa sürede çok satanlar listesinin ilk sırasına yükselen yönetmen Ferzan Özpetek. Özpetek'le hem yeni romanın hem de korona günlerini konuştuk. Emrah Kolukısa söyleşisi...

Deniz Ülkütekin, Bomonti’de açtığı restoranı TURK ile başarı basamaklarını hızla çıkan şef Fatih Tutak’la söyleşti. Tutak, “Aynaya bakınca kendinizle gurur duyacaksınız, işe önce bulgur pilavı ile başlayacaksınız” diyor.

Beslenme uzmanı Merve Saatçi, diyetin sonuna doğru gitmeyen son kiloları yazdı.

Figen Atalay, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık ile okulların açılma sürecini masaya yatırdı.

Deniz Yavaşoğulları’nın Pati Günlükleri’nde sokak hayvanlarına ve gönüllülere destek için motoruyla Türkiye turu yapan eskrim antrenörü Barış Bahadır var.

Hilal Köse, yola yeni çıkan kadın odaklı sözlü tarih çalışması “Bizim Hikayemiz” ekibiyle söyleşti. Loughborough Üniversitesi’nin desteğiyle yürütülen projenin sözlü tarih görüşmelerini Kampüssüzler yapıyor. Loughborough Üniversitesi öğretim üyesi, projenin fikir annesi Doç. Dr. Burçe Çelik, Kampüssüzler’den Meral Camcı ve gazeteci Çiğdem Anad, projeyi anlattı.

Mustafa K. Erdemol, dünyada bir siyasi partiye liderlik eden ilk kadın İtalya Komünist Partisi (İKP) Genel Sekreteri Camilla Ravera’yı yazdı.

Arif Kızılyalın, Fenerbahçe camiasını ağladan veda Zeljko Obradovic’in gidişini yazdı.

Alper İzbul'dan güzel bir masal; ya fetihler olmasaydı?

Özge Mumcu Aybars, Capo Verde adasında gözaltına alınan Alex Naim Saab'ın uluslararası ticaret imparatorluğuna ilişkin iddiaları yazdı.

Lalehan Utkan, tarihte İstanbul'da yaşanan su sıkıntısını ve bugün beton altında kalan dereleri yazdı.

Ataol Behramoğlu’ndan dostunu kaybettikten sonra ölümsüzlüğü arayan kral Gılgameş...

Mesafeli tatili mümkün kıldığı için ilgi gören karavancılık kimlere göre? Saliha Yayla Öztunç, yeni aldıkları karavanlarıyla geçirdikleri ilk tatil deneyimini anlattı.

Enver Aysever'dan Kurşunkalem: Romantik komedinin hazin sonu...

Çevrimici sanat ajandası...

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu