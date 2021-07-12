Cumhuriyet Soruyor

Cumhuriyet, geçen hafta başlattığı, yanıtı hala verilmeyen 5 hayati sorunun izini sürmeye devam ediyor. Türkiye, bu soruların yanıtını alana kadar Cumhuriyet, gerçekleri aramaya devam edecek...

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2021 Pazartesi, 06:00
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Hukuk devletinden hızla uzaklaşan Türkiye’de, iktidarın ısrarla yanıtsız bıraktığı soruları unutturmamak adına bir daha anımsatıyoruz, soruyoruz...

1- 128 MİLYAR DOLAR NEREDE? 

Merkez Bankası’nın rezervleri eksiye düşürüldü. İktidar, aylardır 128 milyar doların nereye gittiğine ilişkin net bir açıklama yapmadı.

2- 10 BİN DOLARI ALAN SİYASETÇİ KİM? 

İçişleri Bakanı Soylu, bir siyasetçinin çete lideri Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar aldığını açıkladı. İsim konusunda sessizlik sürüyor. 

3- 750 MİLYON DOLAR ÖDENDİ Mİ?

Ziraat Bankası - Demirören skandalının ardından kamu bankalarının kime, ne kadar kredi verdiği, geri ödenip ödenmediği soruları yanıtsız. 

4- CÜPPELİ NEDEN HâLâ GÖREVDE?

Tuğamiral Sarı’nın tarikat evinde cüppeli-sarıklı fotoğrafları ortaya çıktı. MSB, görevinin başında olup olmadığını bile açıklamadı. 

5- SBK’YE KİMLER KOL KANAT GERDİ?

Karapara aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz’ın yargılandığı davadaki skandallar, yurtdışına kaçış süreci açıklığa kavuşmadı.

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Cumhuriyet yine görevini yapıyor...

Hiçbir şaibenin üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz...

İşte bu yüzden sormayı sürdürüyoruz...


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