Cumhuriyet ve Nitelik Yayınları işbirliğiyle AYT deneme sınavı ve cevap anahtarı

Üniversite adaylarına büyük fırsat! AYT deneme sınavı ve cevap anahtarı, gazeteniz Cumhuriyet ve Nitelik Yayınları işbirliği ile ücretsiz.

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2021 Cumartesi, 09:08
Cumhuriyet ve Nitelik Yayınları işbirliğiyle AYT deneme sınavı ve cevap anahtarı
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Milyonlarca üniversite adayının gireceği YKS sınavı yaklaşırken, üniversite adaylarına büyük fırsat...

Cumhuriyet gazetesi ve Nitelik Yayınları'nın işbirliği ile hazırlanan AYT deneme sınavına ulaşmak için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.

ÜCRETSİZ AYT DENEME SINAVI VE CEVAP ANAHTARI


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