Cumhuriyet ve Palme Yayınevi'nin işbirliğiyle TYT ve AYT deneme sınavı
TYT ve AYT deneme sınavı ve cevap anahtarı, gazeteniz Cumhuriyet ve Palme Yayınevi'nin katkılarıyla ücretsiz.
Milyonlarca üniversite adayının gireceği YKS sınavı yaklaşırken, üniversite adaylarına büyük fırsat...
Cumhuriyet gazetesi ve Palme Yayınevi'nin işbirliği ile hazırlanan TYT ve AYT deneme sınavına ulaşmak için yarın gazeteniz Cumhuriyet'i almayı unutmayın.
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