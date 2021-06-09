Cumhuriyet ve Palme Yayınevi'nin işbirliğiyle TYT ve AYT deneme sınavı

09 Haziran 2021 Çarşamba, 22:45

Milyonlarca üniversite adayının gireceği YKS sınavı yaklaşırken, üniversite adaylarına büyük fırsat...

Cumhuriyet gazetesi ve Palme Yayınevi'nin işbirliği ile hazırlanan TYT ve AYT deneme sınavına ulaşmak için yarın gazeteniz Cumhuriyet'i almayı unutmayın.