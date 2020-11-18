Cumhuriyet yalnız değildir

18 Kasım 2020 Çarşamba, 14:09

Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi ve Eskişehir CUMOK, gazetemize verilen ilan kesme cezasına karşı açıklama yaptı. Gazetemizin Türkiye’nin en eski ve etkin gazetesi olduğu belirtilen açıklamada, “Son dönemde yapmış olduğu doğru ve dürüst habercilik nedeniyle baskıya uğramaktadır. Haberleri talimatla tekzip edilmekte, o da yetmez gibi Basın İlan Kurumu kullarak ilan cezası uygulamaktadır” denildi. Gazetemize verilen 45 günlük ilan kesme cezasına tepki gösterilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Amaçları Cumhuriyet gazetesini ekonomik ve siyasal baskıyla yok etmek. Bizler, Cumhuriyet gazetesinin sadece okuru değil, sahibiyiz. Cumhuriyet patron gazetesi, holding gazetesi değildir. Cumhuriyet asla yalnız değildir. Cumhuriyet susmayacaktır.”