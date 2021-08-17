Cumhuriyetçi kanatta Biden isyanı: Soruşturma açılsın!
Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Azınlık Lideri McCarthy, Biden yönetiminin Afganistan'dan asker çekme konusundaki tutumu hakkında bir Kongre soruşturması açılması çağrısında bulundu.
NY Post'ya yayınlanan bir habere göre, California Senatörü Kevin McCarthy, Afganistan'daki 20 yıllık ABD askeri varlığının ansızın sona erdirilerek askerleri hızla geri çekme kararına neyin yol açtığının öğrenilmesi amacıyla Kongre'den soruşturma talep etti.
Terör örgütü Taliban'a mensup milislerin, birliklerin geri çekilmesinden çok kısa bir süre sonra büyük şehirleri ve ardından başkent Kabil'i ele geçirmesi Amerikan siyasi çevrelerinde şiddetli tartışmalara neden oldu.
"AMERİKAN LİDERLİĞİNİN UTANCIDIR"
McCarthy “Dünyanın geri kalanı bize nasıl bakıyor? Başkanın attığı tweetlerden hoşlanıyorlar ama Amerika'nın artık yeterince sert olmadığını düşünüyorlar" dedi.
Öte yandan, Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, Başkan Joe Biden'ı Taliban konusundaki uyarılara kulak asmamakla eleştirdi ve "Sorumluluk tamamen mevcut Baş Komutanımızın omuzlarında" dedi.
Mitch McConnell
McConnell ayrıca, "Biden yönetiminin Afganistan'dan başarısız bir şekilde çıkışı, Amerikan liderliğinin utancıdır. ABD'nin bu felaketten kaçınma kapasitesi vardı" dedi.
"BİDEN'IN ELLERİ KANA BULANACAK"
Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhuriyetçi milletvekili Michael McCaul ise "Biden'ın Afganistan'da elleri kana bulanacak" dedi.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Taliban'ın yeniden iktidara gelmesiyle birlikte kadınların ve kız çocuklarının akıbetinden endişe duyduğunu söyledi.
Pelosi, “Taliban'ın tüm Afganlara, özellikle de kadınlara ve kızlara yönelik acımasız muamelesine ilişkin raporlar konusunda derin endişe duyuyoruz [...] ABD ve uluslararası toplum, kadınları ve kız çocuklarını Taliban'ın insanlık dışı muamelesinden korumak için elinden gelen her şeyi yapmalıdır" dedi.
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