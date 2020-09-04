Cumhuriyet’e 2 ödül birden

04 Eylül 2020 Cuma, 06:00

1994 yılında haber için göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk’un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 21. kez düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Muhabirimiz Hazal Ocak, “Ulusal Haber” dalında “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haberiyle birinciliğe değer görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü de “Sarayın Kuzusu” başlıklı haberiyle gazetemiz muhabiri Zehra Özdilek kazandı.

“İzmir Kent Haberi” dalında Ege Telgraf gazetesinden Serkan Aksüyek’in “Balkon yasal, site kaçak” haberi birinci oldu.

Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü Dokuz Eylül gazetesinde yayımlanan “Roman köyü” başlıklı haberi ile Sinan Keskin kazandı. “İzmir Kent TV Haberi” dalında Demirören Haber Ajansı’ndan Nevra Uçkaç ile Ahmet Turan Altay’ın “Tarıma hobi bahçesi darbesi” haberi birinciliğe layık görüldü.

Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü TRT’den Sonay Teker ile Ahmet Ahmetoğlu “Suskun keman” başlıklı haberiyle kazandı.