Cumhuriyet’in gündeme getirdiği üçüncü doz aşı önerisinde top Bilim Kurulu'nda

30 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Delta varyantlı vaka sayısının 134’ten 224’e yükseldiğini açıkladı. Koca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “kimse kusura bakmasın” diyerek duyurduğu 24.00’ten sonra müzik yasağının kaldırılacağını söyledi. Koca, Meclis’te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Üçüncü doz aşıların kimlere ve ne zaman yapılacağı sorulan Koca, “Elimizde yeterli aşı var. Rapel veya hatırlatma dozu bugün Bilim Kurulu gündeminde olacak. 2. doz aşıda 6 haftanın 4 haftaya çekilip çekilmeyeceği, 60 yaş üstü ve sağlık çalışanları için 3. dozun nasıl uygulanması gerektiği konuşulacak” dedi.

Koca, Türkiye’ye gelen Rus turistlere yönelik ek tedbirler uygulanıp uygulanmayacağının sorulmasına “Yurtdışından gelen herkesten 48 saat içinde antijen veya 72 saatlik PCR testi alıyoruz. Pakistan ve Afganistan için de zorunlu karantina söz konusu” dedi.

Şehir hastanelerinin işletmesinin Danimarkalı bir şirkete devredildiğine ilişkin iddialara Koca, “Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Şehir hastaneleri, Danimarkalı firmadan otopark, temizlik, güvenlik gibi hizmetler alacak” diye konuştu. Delta varyantına ilişkin Koca, “26 ilde, 224 Delta varyant görüldü ve bunun 134’ü İstanbul’da. Delta plus daha yok ama Delta varyantı artıyor” dedi. Gece 24.00’ten sonra uygulanan ve sanatçılar ile yurttaşların tepkisini toplayan müzik yasağına ilişkin Koca, “Biz bütün kısıtlamaların kalkmasından yanayız, bu da kalkacak” dedi. Öte yandan dün, 5846 yeni vaka belirlenirken 53 kişi yaşamını yitirdi.