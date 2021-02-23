Cumhuriyet'in haberine yayın yasağı geldi

23 Şubat 2021 Salı, 15:10

Sarıyer'de komşusunun köpeği Nero'yu çevrede insanların bulunduğu sırada yakın mesafeden ateş ederek öldüren Alp Erkin'in evine Gabon Fahri Konsolosu tabelası astığı, araçlarından birine de yeşil plaka taktığı ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet'in gündeme getirdiği habere erişim yasağı getirildi.

Nero adlı Alman kurdunun tabancayla vurularak öldürülmesi büyük tepki çekmişti. Sarıyer Yeniköy Mahallesi’nde 25 Temmuz günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Berg Elektrik’in sahibi ve Genel Müdürü Alp Erkin, komşusu Can Özula’nın köpeği Nero’nun eşini ısırdığını iddia etmiş ve Nero’yu başından vurarak öldürmüştü. Köpeği yakın mesafeden ateş ederek öldüren Alp Erkin’in iddia ettiği gibi Nero’nun bir saldırı gerçekleştirmediği, Sadiye Erkin’in özel mülkün kapısını zorlayarak içeri girmesinden sonra koruma içgüdüsü ortaya koyduğu, o ana kadar bahçede sakin sakin gezdiği video görüntüleriyle açığa çıkmıştı.

KONSOLOSLUK TABELASININ TAKILI OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜ

Alp Erkin’in ailesiyle Sarıyer’deki Yeniköy Mahallesi’nde uzun süredir ikamet ettiği evinin girişinde Gabon Fahri Konsolosluğu tabelasının asılı olduğu, evlerinin önünde bulunan "34 VS ..." plakalı otomobilin üzerine de CC yazılı yeşil plaka takılı olduğu görülmüştü.

CUMHURİYET’E KONUŞMUŞTU

Cumhuriyet’e açıklama yapan Gabon Büyükelçiliği Protokol Şefi Thibault Ifounga, "Konuyla ilgili büyükelçilik düzeyinde girişimlerde bulunduk ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na durumu bildirdik” demişti.

Alp Erkin, sürece dair Cumhuriyet'e, "Ben hiçbir zaman Gabon İstanbul Fahri Konsolosu olduğumu iddia etmedim. Gabon İstanbul Fahri Konsolosu babam Tuğrul Erkin'di. Kendisine fahri konsolosluk yetkisi Gabon Devleti tarafından verilmiştir. Hangi yıllarda olduğunu hatırlamıyorum. 'Sahte konsolos' ifadenizi kabul etmiyorum” açıklamasında bulunmuştu.

ERİŞİM YASAĞI GETİRİLDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından, fotoğraflarla ve yetikili birimlerden alınan görüşlerle belgelenen Cumhuriyet'in belgeli haberine erişim yasağı getirildi.