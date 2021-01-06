Cumok’tan 100 gence kitap hediyesi
Ankara Cumok, Adalet ve Demokrasi Haftası anısında 100 gence 5’li kitap seti hediye edeceğini duyurdu. Gençler, gazetemiz yazarı Uğur Mumcu ve Atatürkçü Düşünce Derneği kurucusu Muammer Aksoy’un kitaplarından oluşan sete, “[email protected]”a mail atarak ulaşabilecek.
Gazetemiz yazarı Uğur Mumcu’nun ve Atatürkçü Düşünce Derneği kurucusu Muammer Aksoy’un öldürülmelerinin yıldönümünde, her yıl 24 Ocak ve 31 Ocak tarihleri arasında, katledilen tüm aydınlarımızı anmak, fikirlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Adalet ve Demokrasi Haftası düzenleniyor. Ankara Cumok da her yıl bu dönemde gençlere “Bilgi sahibi olmayan fikir sahibi olmaz" sloganıyla kitaplar ulaştırıyor. Ankara Cumok, bu yıl da Adalet ve Demokrasi Haftası anısına 100 gence masraflarını imece usulüyle karşıladığı 5’li kitap setini hediye edeceğini duyurdu. “[email protected]” adresine mail atarak elde edilebilen kitaplar arasında Uğur Mumcu’nun “Ata’m İzindeyiz”,“Haram Düzeni”, “Sevr mi? Lozan mı?”, “Laiklik Uğruna” ve Muammer Aksoy’un “Devlet Hukukla Yaşar” kitapları bulunuyor.
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