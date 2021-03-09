09 Mart 2021 Salı, 13:58

Antalya'da, geçen yıl 19 Ekim günü arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan Mervenur Polat'ın cansız bedeni, geçen pazar günü Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında folyoya sarılı halde bulundu. Polat'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sabah saatlerinde yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti.

Polis olayla ilgili Cüneyt Akyol ile F.T., İ.H., Ş.A.K., Gökhan Hamurcu ve S.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Mervenur Polat'ın cenazesi, işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Kayseri'ye götürüldü.

İTİRAF ETTİ

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda Cüneyt Akyol isimli şahıs, Mervenur Polat’ı öldürdüğünü itiraf etti. Cüneyt Akyol, olay günü Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki bir evde buluştuğu Mervenur Polat ile aralarında tartışma çıktığını söyledi. Cüneyt Akyol tartışma sırasında eline geçirdiği iple genç kadını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

CANSIZ BEDENİ KURYE TAŞIMIŞ

Olayın ardından Cüneyt Akyol'un, dışardan ceset olduğu anlaşılmayacak şekilde Mervenur Polat'ın cansız bedenini folyoyla sardığı, koli bandıyla bağlayarak paket haline getirdikten sonra da motosikletli kurye olan S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi.

Kurye S.G.'nin ise Polat'ın cansız bedenini bacaklarının arasına alıp taşıdığı, motosikletle bu şekilde Cüneyt Akyol'un Güllük Caddesi'nde babasının oturduğu binanın çatı katındaki asansör dairesine götürüp bıraktığı ortaya çıktı. S.G.'nin, ifadesinde, ceset taşıdığını bilmediğini iddia ettiği öğrenildi.

Mervenur Polat'ın bedeninin büyük bölümünün çürüdüğü saptandı. Cansız bedenin, yaklaşık 4,5 aylık olduğu belirtildi. Sorgusu devam eden 6 şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Mervenur Polat'ın cansız bedeninin bırakıldığı apartmanın 4. katında oturan ve olay nedeniyle büyük şok yaşadığını belirten Server Çekiç Balaban, "ŞüphelilerindenCüneyt Akyol'un babası H.A., eşimin arkadaşı. Evde anne, baba ve kızları yaşıyor. Hepsi melek gibi insanlar. Olay ortaya çıkınca eşime anlatmış. 4,5 aydır cesetle yaşamışız. Şok geçirdim. Evde bir karınca bile görsem ölmesin diye parmağımla alır uygun bir yere koyarım. Üstelik 20 yaşında 1 çocuk annesi, genç bir kız. Eşim çatıya çıkıp, yeşillik ekecekti. Ben 'boş ver' dedim. Onunla karşılaşsak ne yapardık. Bu olayı nasıl atlatırdık, bilmiyorum" diye konuştu.