Cüneyt Arkın ekranlara dönüyor

10 Eylül 2020 Perşembe, 10:21

Oyuncu Cüneyt Arkın, ATV'de yayımlanan "Kuruluş Osman" adlı dizinin 2. sezonunda rol alacak.

Cüneyt Arkın, 2. sezon fragmanının yayımlandığı dizide Aksakallar'ın reisi rolünü canlandıracak.

Diziye Cüneyt Arkın'la birlikte yeni katılan isimler arasında "Dilsiz" ve "Sibel" gibi filmlerde rol almış Emin Gürsoy da yer alıyor.