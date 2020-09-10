Cüneyt Arkın ekranlara dönüyor
Oyuncu Cüneyt Arkın, "Kuruluş Osman" adlı dizide rol alacak.
Oyuncu Cüneyt Arkın, ATV'de yayımlanan "Kuruluş Osman" adlı dizinin 2. sezonunda rol alacak.
Cüneyt Arkın, 2. sezon fragmanının yayımlandığı dizide Aksakallar'ın reisi rolünü canlandıracak.
"Vaktidir Gayri!"#KuruluşOsman ikinci sezonuyla yakında #atv'de! #cüneytarkın pic.twitter.com/L5bRu3Xiuq— Cüneyt Arkın (@cuneytarkin) September 9, 2020
Diziye Cüneyt Arkın'la birlikte yeni katılan isimler arasında "Dilsiz" ve "Sibel" gibi filmlerde rol almış Emin Gürsoy da yer alıyor.
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