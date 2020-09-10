Cüneyt Arkın ekranlara dönüyor

Oyuncu Cüneyt Arkın, "Kuruluş Osman" adlı dizide rol alacak.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2020 Perşembe, 10:21
Cüneyt Arkın ekranlara dönüyor
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Oyuncu Cüneyt Arkın, ATV'de yayımlanan "Kuruluş Osman" adlı dizinin 2. sezonunda rol alacak.

Cüneyt Arkın, 2. sezon fragmanının yayımlandığı dizide Aksakallar'ın reisi rolünü canlandıracak.

Diziye Cüneyt Arkın'la birlikte yeni katılan isimler arasında "Dilsiz" ve "Sibel" gibi filmlerde rol almış Emin Gürsoy da yer alıyor.


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