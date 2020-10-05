Dağlık Karabağ’da çatışma hız kesmiyor. Azerbaycan, Cebrail’i de işgalden kurtardı

05 Ekim 2020 Pazartesi, 06:00

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan güçleri arasında yaşanan çatışmalar dün de sürerken Bakû, Gence’de askeri ve sivil bölgelerin hedef olduğunu duyurdu. Azerbaycan güçlerinin kritik noktalarda etkinlik alanını genişlettikleri haberleri de gündeme yansıdı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in danışmanlarından Hikmet Hacıyev, “Ermeni güçleri Ermenistan topraklarından füzelerle Gence’yi vurdu” açıklaması yaptı. Bazı yerel kaynaklar saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini, dört kişinin yaralandığını duyurdu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Terter, Beylegan ve Gence’deki bombardımanlarda sivillerin hedef alındığını belirtti. Saldırılarda 22 kişinin öldüğünü, 74 kişinin yaralandığını duyurdu. Bazı kaynaklar yaşamını yitirenler arasında iki çocuğun da olduğunu savundu. Ermeni güçlerinin Gence’ye yönelik saldırısında bölgedeki bir üssün de hasar gördüğü iddia edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Mingeçevir kentine roket, Teter kentine topçu bataryalarıyla düzenlenen saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaralandığını aktardı.

Ermenistan ise işgal ettikleri Dağlık Karabağ’da Hankendi’nin (Stepanakert) Azerbaycan güçlerince vurulduğunu savundu. AFP, kentte düzenli olarak patlama sesleri duyulduğunu ve dumanların yükseldiğini aktardı.

ANKARA’DAN SERT TEPKİ

Ankara’dan Gence’ye saldırıya sert tepki yükseldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu saldırılar, Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasadışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir” denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ermenistan’ın, uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum” açıklamasını yaptı.

‘ÇEKİLME TAKVİMİNİ AÇIKLA’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ’daki temas hattı üzerindeki Terter, Fuzuli ve Cebrail bölgelerinde 7 köyün kurtarıldığını belirtti. Aliyev, “Cebrail şehrinin, ayrıca Cebrail bölgesindeki Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maryan, Çeleken, Taşkesen, Horovlu, Diçal, Mahmudlu ve Caferabad köylerinin kontrolünün ele geçirildiğini” bildirdi. “Fuzuli bölgesinde Aşağı Abdulrahmanlı köyü işgalden kurtarıldı” dedi. Operasyonların durması için şartlarını da açıklayan Aliyev, “(Paşinyan) Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklasın. Karabağ’ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. Bize işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin” ifadelerini kullandı. Yaklaşık bir haftadır süren çatışmalarda iki taraftan can kaybının 30’u sivil olmak üzere en az 240’a yükseldiği savunuldu.

Bu arada Erivan’dan Türkiye’ye yönelik suçlamalar sürüyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’den 150 üst rütbeli askerin Dağlık Karabağ’daki çatışmalara katıldığını ileri sürdü. Türkiye’nin çatışmalara Suriyeli paralı asker yolladığı iddiasında adı geçen Gürcistan hükümeti ise ‘Paralı askerlerin cephe hattına Gürcistan üstünden ulaştıkları’ iddiasını reddetti. Milli Savunma Bakanlığı ise “Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle işbirliği yapan PKK-YPG’li teröristler, derhal bölgeyi terk etmeli” çağrısı yaptı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ateşkes çağrısını yineledi.

‘HARUTYUNYAN YARALANDI’

Dağlık Karabağ’ın uluslararası tanınırlılığı olmayan işgalci güçlerinin lideri Arayik Harutyunyan’ın dün “artık Azerbaycan’ın büyük şehirlerindeki askeri tesisleri” meşru hedef olarak görecekleri tehdidi dikkat çekti. Harutyunyan, Gence’ye saldırı emrini de kendisinin verdiğini Twitter hesabından duyurdu. Günün ilerleyen saatlerinde ise kimi kaynak Harutyunyan’ın saklandığı sığınakta Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu ve ağır yaralandığı iddiasını aktardı.

SİVİL BÖLGELERE SALDIRI

Gence ve Beylegan’da sivillerin bulunduğu alanlar top atışı ve füzelerin hedefi oldu. Bazı binalar ağır hasar aldı. Kimi kaynak Gence, Beylegan ve diğer bölgelerdeki saldırılarda 22 kişinin öldüğünü duyurdu.

EMEKLİ TÜMGENERAL YAVUZ: BAŞKA ÜLKELERİ DAHİL ETME ÇABASI

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Ermenistan’ın Azerbaycan’da sivilleri hedef almasına ilişkin “Esas maksat çatışmalara üçüncü bir ülkeyi veya ülkeler grubunu sürece dahil etme çabasıdır. Ermenistan tek başına kaldığında kaybedeceğini anladı” dedi.

Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarında Ermenistan, sivilleri hedef almaya devam ederken, son olarak çatışma bölgesinden 40 kilometre uzakta bulunan Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye füze saldırısı düzenlendi. Ermenistan’ın sivilleri hedef almasını değerlendiren Emekli Tümgeneral Yavuz, “Amacı bir taraftan Azerbaycan’ın canını yakmak, bir taraftan da dünya kamuoyunun ilgisini çekmek olmalı. İkinci olasılık daha güçlü. ‘Sivil kayıplar oluyor, ateşkesi sağlayın’ demek istiyor olabilir. Öte yandan, eğer bilerek yapmıyorlarsa ateş destek vasıtalarını sağlıklı kullanamıyorlar demektir” değerlendirmesini yaptı.

‘KAYBEDECEĞİNİ ANLADI’

Ermenistan’ın çatışmalara üçüncü bir ülkeyi davet etmeye çalıştığını vurgulayan Yavuz, “Esas maksat; çatışmalara üçüncü bir ülkeyi veya ülkeler grubunu sürece dahil etme çabasıdır. Ermenistan tek başına kaldığında kaybedeceğini anladı. İşgal ettiği toprakları terk etmek zorunda kalacağını da gördü. Bu da kendisi için büyük bir sorun demektir. Çünkü işgal altında kalan bölgelerde yaşayan halk büyük olasılıkla Ermenistan’a göçecek” diye konuştu. “Maceracı tutumların bedelini her zaman masum halk kitleleri öder” diyen Yavuz, “Karabağ’da yaşayanların önemli bir bölümü çok eskiden beri o topraklarda yaşadığı için gitmek istemeyebilir. Yerlerinde kalmayı tercih edebilirler. Ancak işgal ettikleri bölgelere işgal sonrası yerleştirilen halk için göç bir gereklilik olabilir. Bu nedenle büyük bir yükle karşılaşması muhtemeldir. Buna çözüm aramaya başladığını anlıyoruz” ifadelerini kullandı.