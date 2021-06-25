Dağüstün’den Müzik emekçileriyle dayanışma kampanyası
Müzisyen ve yazar Güvenç Dağ-üstün pandemi nedeniyle zor dönem geçiren müzik sektöründeki emekçiler için bir dayanışma ve bağış kampanyası başlattığını duyurdu.
Sosyal medya hesaplarından kampanyasını duyuran Dağüstün, “Pandeminin etikleri bizim sektörü darmadağın etti. Normalleşmeye geçiyoruz gibi görünse de bu hayli zaman alacak gibi gözüküyor. Hâlâ ihtiyaç sahibi çok sayıda müzisyen dostumuz olduğunu biliyorum. Doğum günüm olan 23 Haziran’da başlattığım kampanyaya 23 Temmuz’a kadar bütçeniz el verdiği ölçüde bağış yapın” dedi. Bağışların Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı hesaplarına yapılmasını isteyen Dağüstün açıklama kısmına “GÜVENÇ DAĞÜSTÜN” yazılmasını da istedi. Böylelikle bağışlar, açılmış olan müzisyenlerle dayanışma kampanyasına gitmiş olacak.
1 AY SÜRECEK
Dağüstün’ün konuya ilişkin açıklaması şöyle: “Bu bağışlar bir ay boyunca toplanacak. Bir ay sonra toplanan paranın yüzde 20’si Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı çocuklarına, yüzde 80’i ise ihtiyaç sahibi müzisyenlere dağıtılacak. Bu destekten yararlanacak müzisyenler bağımsız bir bilirkişi heyeti tarafından belirlenecek. İhtiyaç sahipleri yardım taleplerini bu bilirkişilere iletecekler. Bu bilirkişileri önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Bu kişiler bildiğiniz, tanıdığınız, toplumun güvenini kazanmış kişiler olacak. Bir ayın sonunda bilirkişilerin belirlediği isimler vakfa bir dilekçe ile başvurarak ödemelerini alacaklar.
Elimden geldiği kadar, yapabildiğim şimdilik budur. Şimdi dostları ‘https://www.tcydv.org/sayfa/bagiscimiz-olun-23/’e tıklayarak oradaki banka hesap numaralarına ‘GÜVENÇ DAĞÜSTÜN’ açıklaması ile bağışlarını yapmaya davet ediyorum”.
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