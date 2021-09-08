Daha az bağışıklık sağladığı belirtilmişti: Pfizer’ın yöneticisinden açıklama geldi
Pfizer’ın üst düzey yöneticisi Philip Dormitzer, Pfizer/BioNTech aşısının Moderna aşısından daha az bağışıklık sağladığına dair araştırmalara dair açıklamada bulundu.
Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer’in üst düzey yöneticisi Philip Dormitzer, son gerçekleştirilen araştırmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Financial Times’a demeç veren Dormitzer, Delta varyantı nedeniyle Covid-19 aşısında üçüncü dozun yapılması gerekliliğini yineleyerek, Moderna'nın BioNTech/Pfizer aşısından daha güçlü ve uzun süreli bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkardığını gösteren son birkaç araştırmadan sonra aşısının gücünü savundu.
Dormitzer konu hakkında, " Yaşlılarda bize bir bağışıklık tepkisi veren minimum doz seviyesini kullandık" dedi.
Pfizer’ın yöneticisi, “değişik çalışmaların farklı şeyler gösterdiğini” ve “daha yüksek bir doz seviyesini tercih etmenin yan etki riskini taşıyabileceğini” ekledi.
Haberde, bazım bilim insanlarının Moderna'nın mRNA dozunun, Pfizer'ınkinin üç katından fazla olduğuna inandığına yer verildi.
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