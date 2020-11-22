'Daha temiz bir Bodrum' için el ele verdiler
Bodrum’un yöresel firmaları tarafından çevre kirliliğine farkındalık oluşturmak için temizlik çalışması yapıldı.
İlçede faaliyet gösteren 9 firmanın çalışanları, Bodrum Belediyesi’nin de desteklediği etkinlikte Müskebi Mahallesi Kabakum mevkiinde temizlik etkinliği gerçekleştirdi. İşveren ve çalışanların katıldığı etkinlikte, yaklaşık yarım saat içerisinde 30 torba çöp toplandı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği temizlik etkinliği hakkında konuşan esnaf Erdal Ayran şunları söyledi;
‘Geçtiğimiz aylarda başkanımızın birkaç defa üst üste çöplerle ilgili yayınladığı fotoğrafları gördükten sonra ben şahsım adına, firmam adına ve Bodrum adına da rahatsız oldum. Ve sağ olsun buradaki hiçbir arkadaşım beni kırmadı ve Bodrum’un yöresel firmalarını bir araya toplamak istedim. Başardım da, çok sağ olsun herkese. Ve maalesef böyle bir çöpü buraya bizler atıyoruz, temizleyende sonuçta biziz. İnsanlarımız sağduyulu olsunlar. Bundan sonra inşallah belki restoranlar takip eder bizleri, belki inşaat firmaları takip eder, sonunda tertemiz bir dünya, tertemiz bir Bodrum ile karşı karşıya kalırız.’
Toplanan çöpler, ayrıştırılmak üzere geri dönüşüm merkezine götürüldü.
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