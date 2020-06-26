Dalgıçlar denizdeki çöpleri temizledi; maske ve eldiven de çıktı

26 Haziran 2020 Cuma, 14:25

Tuzla sahilinde dalgıçlar gençlerle birlikte denizin dibinden çöp topladı. Farkındalık oluşturmayı hedefleyen dalgıçlar, yaklaşık 1 saat boyunca denizden maske, eldiven, tekne kalıntısı, çakmak, cam şişe gibi birçok atık çıkardı. Çuvallara alınan çöpler, farkındalık oluşturmak için sergilendi. Sergilenen çöplerin altına doğada kaç yılda çözüldükleri yazıldı. Maske doğada 400, eldiven ise 500 ile bin yıl arasında çözülüyor.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi Dalış Kulübü öğretmen ve öğrencileri denizdeki atıklara dikkat çekmek için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Tuzla sahilinde yapılan etkinlikte, dalış hocaları ve öğrenciler denize dalıp çöp topladı. ‘Temiz deniz, temiz gelecek’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte, denizden çuval çuval çöp çıkarıldı.

Farkındalık yaratılması için çıkarılan çöpler sergilendi. Sergilenen çöplerin altında doğada kaç yılda çözüldükleri yazıldı. Denizden çıkarılan maske, eldiven ise dikkat çekti. Maske doğada 400, çakmak 100, eldiven ise 500 ile bin yıl arasında çözülüyor.

“DENİZLERİMİZİ KORUMALIYIZ”

Gençlerin denizleri temizlemek için çalışmasının çok kıymetli olduğunu söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Denize kıyı bir ilçedeyiz, deniz insanlar için kıymetli, hayat veriyor. Şehir hayatına da sayısız katkısı olan denizin temizlenmesinin gençlerin tarafından yapılması çok önemlidir. Denizden her türlü çöpün çıkması üzücü bir durum. Ekolojik dengede çok kıymetli, denizlerimizi korumalıyız. Gelecek nesillerin daha hassas olması geleceğe umutla bakmamıza vesile oluyor. Gençlere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“DENİZE MASKE ATILMASI BİLİNÇSİZLİKTİR”

Denizden çıkarılan maske ve eldivenler için de konuşan Dr. Yazıcı, “Kendi sağlımız için kullandığımız maske ve eldivenleri denize atıyorsak virüslerin yeniden yayılmasına sebebiyet verdiğimizi bilmeliyiz. Ekolojik denge bozuluyor, bilinçsizliktir. Vatandaşları bilgilendirmemiz lazım, denize atılan maske eninden sonunda insanı hatta belki de kendisini bulacaktır. Dünyayı etkileyecektir, hassas düşünmeliyiz, global düşünüp yerelde uygulamalıyız” ifadelerini kullandı.

TEKNE KALINTISI, ÇAKMAK, PİL

Üniversiteye hazırlanan Muhammet Esat Mesçi ise, “Denizdeki çöpleri çıkarmak için sahile geldik. Tekne kalıntısı, tekerlek, pil, çakmak gibi birçok çöp çıktı. Çöplerin denizde olmaması gerekiyor, insanlar doğaya fazlasıyla zarar veriyor. Bize dönüşü kötü oluyor. Biz ne kadar doğayı korursak doğada bizi o kadar korur diye düşünüyorum. Temiz Tuzla temiz bir dünya için buradayız” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda dalgıç ve öğrenciler denizde Türk bayrağı açtı.