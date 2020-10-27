Damat Bayraktar'dan 'Damadın İHA'ları' sözüne tepki

27 Ekim 2020 Salı, 17:27

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar, "damadın İHA’ları" ifadesine tepki gösterdi.

Türk Bayraktar TB2 İHA’larına motor üreten Kanadalı Bombardier Recreational Products, “kullanımı belirsiz olan ülkelere” yapılan ihracatın askıya alındığını duyurdu.

Bayraktar konuyu, "Damadın İHA’larına sertifika uyarısı: Satış askıya alındı" başlığıyla duyuran bir habere yanıt verdi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Selçuk Bayraktar, "Damadın İHA’ları” ifadesine tepki gösterdi. Bayraktar, “Damadın İHA’ları değil, Milletin S/İHA’ları... Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de" ifadelerini kullandı.