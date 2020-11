27 Kasım 2020 Cuma, 15:59

Tarih 17 Mayıs 2017. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, iki tarafının heyetlerinin de katıldığı bir öğle yemeği yiyorlar. Öğle yemeğinde, Erdoğan’ın damadı olan dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Trump’ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner karşı karşıya oturtuluyor. Oturma düzeninin bir samimiyet gösteri olduğu ifadesi dönemin haberinde yer alıyor. Medyada her iki ailenin de yönetimleri bir aile şirketine döndürdüğü konuşuluyor. Örneğin Financial Times’ta Gideon Rachman’ın makalesinde şu ifadeler yer alıyor: “Her ikisi de yönetimi bir aile işine dönüştürdü ve büyük ölçüde kendi damatları Jared Kushner ve Berat Albayrak'a güveniyor.” Bugün Albayrak istifa etti, Trump’ın yerini ise Biden aldı. Kushner’in, Trump’ı yenilgiye ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyor. Kushner, babasının emlak şirketi Kushner Şirketleri’nin yönetiminde ve Observer Medya’nın sahibi. 2016’da Trump başkanlık kampanyasında dijital stratejilerin geliştirmesine ve de yürütülmesine destekçi olmuştu.

***

NYT gazetesi, 13 Kasım 2019’da, Berat Albayrak, Mehmet Ali Yalçındağ ve Jared Kushner’in oluşturduğu “damatlar üçlüsünün” bağımsız ya da bir arada hareket ederek Trump ile Erdoğan arasında “yeni nesil iletişim hattını” oluşturduğunu yazmıştı. Bu durum, iki liderin gayriresmi ve genellikle de perde arkasında yürüttüğü ilişkilere bir örnek olarak verilmişti.

2017 yılında Amerika’da savcılar, Türk-Hollandalı bir işadamı olan Ekim Alptekin'i, Trump’ın danışmanı Mike Flynn’in, Türk hükümetinden 500.000 dolardan fazla para akıtmayı içeren plandaki sözde rolü nedeniyle suçladılar. Savcılara göre, lobicilik planı iki Türk bakan tarafından yönetiliyordu. Lobicilik belgelerine göre bu bakanlar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’tı. Bu lobicilik firmasının adı ise Ballard Partners’dı. Ballard Partners, Trump yönetiminin Erdoğan'ın rejiminin İran'dan petrol satın almasına izin veren yaptırımları hafifletmesinden birkaç gün sonra, 15 Kasım 2018'de Türk hükümeti ile olan sözleşmesini ise feshetti. (Kaynak: OCCPR)

***

Geçtiğimiz eylül ayında, ABD Hazinesi'ne bağlı istihbarat birimi Mali Suçları Uygulama Ağı’na (Financial Crime Enforcement Network-FinCEN) sunulan Şüpheli Eylem Bildirimi (SAR) raporlarında Çalık Holding’e bağlı Aktif Bank (Aktif Yatırım Bankası) yer almıştı. ABD merkezli The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) ve Bank of America, yerel düzeyde yetkilendirilmiş yani muhabir banka olarak birlikte çalıştıkları Aktif Bank’a dair dört defa SAR raporu hazırlamıştı. Yine FinCen kayıtlarına göre, Çalık Holding bünyesindeki Aktif Bank, 6 Haziran 2013 ile 1 Temmuz 2014 arasında BNY Mellon ve Bank of America muhabir hesapları üzerinden toplam 91.6 milyon dolarlık ‘şüpheli' para transferi aktarmıştı. Damat Albayrak, 2014 yılına kadar Çalık Holding’in CEO’suydu. (Kaynak: FinCen Files, Pelin Ünker, DW)

Berat Albayrak, instagram üzerinden Pazar akşamı (8 Kasım) istifa mektubunu yayınladı. Twitter hesabı askıya alındı. Yazım hatalarıyla dolu mektup, önce hesaplarının hacklendiği iddiasıyla yayıldı ardından ise yayılamadı. Sırtlarını dayadıkları havuz medyası bu istifayı görmemekte direndi. İletişim Başkanlığı’ndan gelen “görevden af” açıklamasının sonunda medya haberi “görmeye” karar verdi. Bu da medyanın durumuna dair hazin tabloyu bir defa daha gözümüze soktu. İstenmeyen haber, haberden sayılmaz.

Damatların ikisi de yönetimin karar verici unsurlarından uzaklaştırıldı. Aklımda bir soru: Whatsapp gruplarında konuyla ilgili yazışıyorlar mıdır?