Dame Vera Lynn 103 yaşında hayata veda etti

18 Haziran 2020 Perşembe, 15:58

Askerlerin Sevgilisi olarak da anılan ve 103 yaşında hayata veda eden Dame Vera Lynn, 2. Dünya Savaşı sırasında şarkılarıyla İngiliz ordusuna moral veren şarkıcı olmuştu.

Sabah saatlerinde ailesi yanı başıdayken hayata veda eden Vera Lynn için henüz belli olmayan bir tarihte özel bir tören düzenlenecek.

2. Dünya Savaşı'nın bitişini müjdeleyen "VE-Day"in (Avrupa'da Zafer Günü) 50. yılı için 1995'te düzenlenen konserde Lynn ile birlikte sahne alan Sir Cliff Richard onun için "Büyük bir şarkıcı, yurtsever bir kadın ve gerçek bir ikondu" dedi.

Bundan 6 hafta önce VE-Day'in 75. yıldönümü haftasında Vera Lynn'in "Greatest Hits" albümü yeniden listelere girdiğinde Lynn kendisine ait olan "Listelere giren en yaşlı sanatçı" rekorunu kırmıştı.

Henüz 22 yaşında bir milyondan fazla plak satan Vera Lynn'in unutulmaz şarkıları arasında "We'll Meet Again", "The White Cliffs of Dover", "There'll Always Be An England", "I'll Be Seeing You" sayılabilir.