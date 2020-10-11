Dan Brown'dan resimli ve sesli çocuk kitabı

11 Ekim 2020 Pazar, 08:39

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

Artırılmış gerçeklik kullanılarak hazırlanan Dan Brown’ın ilk resimli ve sesli çocuk kitabı Hayvanlar Senfonisi, Dan Brown’ın içindeki müzik sevgisini çocuklarla paylaşma isteğinden doğmuş. Brown’ın kendi bestelerinin yer aldığı kitap, özgün içeriğiyle de büyük ilgi topladı. Çıktığı ilk haftada tüm dünyada çok satanların zirvesine yerleşen Hayvanlar Senfonisi, şimdiden okurların başucu kitabı olmaya aday.

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci’yle yaptığı röportajda çocukluğundan beri müziğe ilgi duyduğunu söyleyen Dan Brown, kitapta yer alan her hayvana özel bir beste yapmış. Müzisyen bir aileden gelen ve çocukluğundan beri her üzüntüsünde, sevincinde kendini müzikle ifade ettiğini belirten Dan Brown, kitapta birbirinden güzel besteler paylaşmış.

Özellikle İnanılmaz Balina için hazırladığı beste gerçekten harika! İnsanın içine işleyen, kalbine akan bir beste olmuş. Hikâyeyi okyanusun derinliklerinde balinalar eşliğinde okuyoruz sanki. Armadillo’nun Zırhı ise verdiği hayat dersiyle kitaptaki en etkileyici hikâyeler arasında yerini alıyor.

Teknolojik bir kitap olan Hayvanlar Senfonisi, teknolojiyle iç içe büyüyen çocukları kitap okumaya yönlendirmekte oldukça başarılı olacağa benziyor. Kitabın iç sayfasındaki QR kod telefona okutulduğunda bestelerin bulunduğu wildsymphony uygulamasına yönlendiriliyoruz. Uygulamayı indirdiğimizde istediğimiz besteyi seçip dinleyebileceğimiz gibi kitaptaki sayfaların üzerine tuttuğumuzda o sayfa için özel olarak hazırlanmış besteyi dinleme olanağı da buluyoruz.

ÇOCUKLAR VE YETİŞKİNLERİN BULUŞMA NOKTASI

Dan Brown’ın olmazsa olmazı şifreler, bu kitapta da karşımıza çıkıyor; her sayfaya gizlenmiş harfler, çözülmeyi bekleyen şifrelerin ipuçlarını taşıyor. Şiirsel bir dille hazırlanan Hayvanlar Senfonisi, ahenkli bir melodiyle akıp giderken Maestro Fare’nin hayattan dersler taşıyan aforizmaları da karşımıza çıkıyor. Her hayvandan öğrenilecek bir ders var bu kitapta, hep gözümüzün önünde olmasına rağmen fark etmediğimiz gizli gerçekler hatırlatılmış adeta.

Çocukların aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmelerini sağlayacak çok özel bir kitap Hayvanlar Senfonisi. Ayrıca, çocuklar kadar yetişkinlere de hitap ediyor. Tekrar tekrar okunabilen, her defasında yeni şeyler keşfettiren, çözülmesi gereken anagramları ve umut telkin eden alt metinleriyle modern bir deneyim sunuyor.

Hayvanlar Senfonisi / Dan Brown / Resimleyen: Susan Batori / Çeviren: İpek Demir Gedik / Altın Kitaplar / 44 s.