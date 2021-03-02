Danimarka ana muhalefetinden 'Esad ile işbirliği' çağrısı

02 Mart 2021 Salı, 12:53

Danimarka merekzli Jyllands-Posten gazetesinin haberine göre, ana muhalefetteki Venstre Partisi'nin göçmenlik sözcüsü Mads Fuglede, mültecilerin geri dönüşünü kolaylaştırmak adına Suriye hükümetiyle anlaşma yapılması çağrısında bulundu.

Fuglede, “İnsanlar geri döndüklerinde, zulme uğramayacaklarını garanti altına alan bir anlaşma öngörüyorum. Şayet Danimarka bunu yapamayacağını düşünüyorsa, Esad yönetimini AB düzeyinde bir diyaloğa zorlamalı” dedi.

Fuglede ayrıca, “Kayda geçmesi için söylüyorum, Venstre partisi Esad yönetimini tanımak istemiyor. Yine de Avrupa’daki Suriyeli mültecilerle ne yapacağımızı ve ülkelerine güvenli bir şekilde nasıl dönebileceklerini tartışmak zorundayız” diyerek sözlerine devam etti.

SOSYAL DEMOKRATLARDAN TEPKİ

Mültecilerin geri gönderilmesi konusunun, Esad yönetimi ile müzakere edilmesi önerisi iktidardaki Sosyal Demokrat Parti tarafından reddedildi. Partinin göçmenlik sözcüsü Rasmus Stoklund, Jyllands-Posten gazetesine verdiği demeçte “Beşar Esad’ı muhatap almamız kamuoyuna yanlış bir sinyal gönderir” dedi. Esad ile iş birliği yapılması konusundaki talebi nedeniyle Danimarka’daki diğer partilerin de Venstre Partisi’ni eleştirdikleri belirtildi.

Önceki dönemlerde Venstre Partisi ile birlikte Başbakanlık görevini yürüten Lars Løkke Rasmussen de “Benim pozisyonum değişmedi, Esad yönetimiyle iş birliği yapamayız ve yapmamalıyız” diyerek eski partisinin önerisini reddetti.

ÜLKEDE '40 BİN' SURİYELİ YAŞIYOR

Gönüllü olarak ayrılmayı kabul etmeyen, başvuruları reddedilen, Danimarka’nın kendi ülkeleri ile özel bir anlaşması bulunmayan ve Danimarka’da ikamet etmek için yasal bir hakkı bulunmayan mülteciler “ayrılma merkezleri” adı verilen tesislerde barındırılıyor. Danimarka ayrıca reddedilen sığınmacıların kendi ülkelerinde işkence ve zulüm görme risklerinin bulunması halinde sınır dışı edilmelerini önleyen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni de imzalamış.

Danimarka İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, ülkede 40 binden fazla Suriye kökenli insan yaşıyor. Bunlardan 35 bin kişiden fazlasının Suriye doğumlu olduğu, 33 bin kişinin ise Suriye vatandaşı olduğu belirtiliyor.