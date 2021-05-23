Danimarka Savunma Bakanı'ndan 'Irak'a askeri destek' açıklaması
Irak'taki NATO liderliğini de üstlenen Danimarka Irak'a askeri desteği artıracaklarını söyledi.
Danimarka'nın, terörle mücadelesinde Irak'a yönelik askeri desteğini güçlendireceği belirtildi.
Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen Bağdat'a geldi.
Bramsen'in Irak Savunma Bakanı Cuma İnad ile Bakanlık binasında görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
Irak'a ziyaretini "çok önemli" şeklinde değerlendiren Bramsen, "Irak'a terörle mücadelesi kapsamında başta askeri olmak üzere tüm alanlarda dayanışma ve desteğimizi güçlendirmek için çabalıyoruz. Iraklı güçlerin eğitimi konusunda da desteğimizi artıracağız" ifadelerini kullandı.
Irak Savunma Bakanı İnad da "Söz konusu ziyaret, askeri alandaki iş birliğini güçlendirmek içindir. IŞİD'le mücadelemizde Danimarka hükümetinin desteğine müteşekkiriz" dedi.
Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'nde ABD öncülüğündeki DEAŞ'a karşı koalisyonda 130 Danimarkalı askerin görev yaptığı ifade ediliyor. Danimarka, Irak'taki NATO liderliğini de üstleniyor.
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