Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand: "Çok zor bir akşamdı"

12 Haziran 2021 Cumartesi, 23:56

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) B Grubu'nda, Christian Eriksen'in fenalaşmasının damga vurduğu maçta Finlandiya'ya 1-0 mağlup olan Danimarka'da teknik direktör Kasper Hjulmand, maç sonrasında basın toplantısında konuştu. Hjulmand, şu ifadeleri kullandı:

"Simon Kjaer, devam etme konusunda çok emin değildi, çok etkilenmişti ama sonunda sahaya çıktı, fazla da devam edemedi.

Christian'ın bilinci açılana kadar hiçbir şey yapmamaya karar verdik. Sonra Eriksen normale döndüğünde maça bu akşam ya da yarın 12'de devam etme seçeneğimiz vardı. Takımın büyük çoğunluğu, bugün devam etmeye çalışmanın doğru olacağına karar verdi. Herkes bugün oynamayı seçti ancak bu hislerle maç oynayamazsınız. Kazanmayı istemiştik.

Bizim için çok zor bir akşamdı, hepimiz hayatın önemini bir daha anladık. Bu takım ile ne kadar gurur duysam az, birbirlerine ne kadar sahip çıktıklarını gösterdiler."

Hjulmand, basın toplantısı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

BOESEN: "YANINA GİTTİĞİMİZDE NEFES ALIYORDU"

Danimarka Milli Takım Doktoru Morten Boesen ise Eriksen'in fenalaşarak hastaneye kaldırılmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Eriksen yere düştüğünde sahaya çağrıldık, yanına gittiğimizde nefes alıyordu, nabzını da hissettik ancak bu durum çok çabuk değişti. Hayatta tutmak için müdahale etmeye başladık. Neyse ki hayata tutundu."

29 yaşındaki Eriksen, takımının bugün Finlandiya ile oynadığı maçın ilk yarısının sonlarında yere yığılmış, yapılan kalp masajı sonrasında hastaneye kaldırılmıştı. Yetkililer, Eriksen'in durumunun iyi olduğunu açıkladı.

