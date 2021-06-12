EURO 2020'de Belçika, Rusya'yı üç golle mağlup etti

12 Haziran 2021 Cumartesi, 23:49

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı Romelu Lukaku'nun iki ve Thomas Meunier'in tek golüyle 3-0 mağlup ederek ilk maçında üç puanı cebine koyan taraf oldu.

Rusya'nın ev sahipliğinde, Saint-Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadyumu'nda oynanan maça Belçika hızlı başladı. 10. dakikada Rus defansının hatası sonucu ceza sahası içinde topu önünde bulan Romelu Lukaku, topu dönerek, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Lukaku, gol sevincinde kameraya gitti ve bugünkü Danimarka - Finlandiya maçında ölümden dönen Christian Eriksen'e "Christian, seni seviyorum" diyerek arkadaşına destek oldu.

Rusya'nın golden sonra baskı kurmasına rağmen Belçika, oyunun hakimiyetini kısa süre sonra yeniden ele geçirdi. 34. dakikada Thorgan Hazard'ın ortasında kaleciden dönen topu önünde bulan Thomas Meunier, skoru 2-0'a getirdi. 27. dakikada Timothy Castagne'in yerine oyuna giren Meunier, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk yarıda oyuna giren ve gol kaydeden ilk futbolcu oldu.

İspanyol hakem Mateu Lahoz, ilk yarının son düdüğünü çaldı ve takımlar soyunma odasına Belçika'nın 2-0'lık üstünlüğü ile gitti.

İkinci yarı, ilk yarıya göre düşük bir tempoyla geçti. Rusya, ilk yarıya göre topa daha fazla sahip olmasına rağmen kayda değer bir pozisyon yakalayamadı.

Belçika'da 88. dakikada Meunier'in pasında topa hareketlenen Romelu Lukaku, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma, Belçika'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sonlandı.