Danimarka'da Başakşehir'i uyutmadılar

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:13

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak. Turuncu lacivertli ekibin kaldığı otelin etrafında toplanan kimliği belirsiz kişiler bir süre oteli hedef alarak havaifişek atışında bulunarak turuncu lacivertli ekibi rahatsız etti.