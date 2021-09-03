'Danimarka’da bir kişide' görüldü: Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech’i incelemeye aldıklarını açıkladı

03 Eylül 2021 Cuma, 16:42

Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech aşısı olduktan sonra gelişen inflamasyon vakalarını incelediklerini duyurdu. EMA, Danimarka’da 17 yaşında aşı olan bir erkekte çoklu sistem inflamasyon sendromu tespit edildiğini ve araştırmanın sürdüğünü belirtti.

Açıklamada aynı zamanda, Johnson & Johnson'ın Covid-19 aşısı ile damarlardaki kan pıhtılaşması arasındaki bağlantının incelendiği ve sorunun daha önce tanımlanan nadir bir yan etkiden farklı olduğu da belirtildi.

Çoklu sistem inflamasyon sendromunun semptomları arasında yorgunluk, ateş, ishal, mide ağrısı, baş ağrısı, göğüs ağrısı ve nefes alma güçlüklerinin yanı sıra vücudun bazı bölgelerinde şişme meydana geldiği bildirildi.

EMA, Covid-19 aşı kullanımı için mevcut Avrupa Birliği tavsiyelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını da sözlerine ekledi.