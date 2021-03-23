Danimarka Büyükelçisi: İzmir’le yatırım ortaklıkları kurmak istiyoruz

23 Mart 2021 Salı, 13:52

Danimarka İzmir Fahri Konsolosu Can Kubalı’nın da eşlik ettiği ziyarette Büyükelçi Annan, İzmir’e büyük önem verdiklerini ve yatırım ortaklıkları kurmak istediklerini belirtti. Türkiye’de 70’i büyük ölçekli, 600’den fazla Danimarkalı şirketin bulunduğunu belirten Annan, “İzmir’de de çok sayıda firmamız var. İzmir’in Türkiye’nin yenilenebilir enerji başkenti olduğunu biliyorum. Kentte elektrikli otobüsleri, bisikletleri, rüzgar güllerini gördüm. Danimarka yenilenebilir enerji konusunda çok güçlü. Bu alanda iyi işbirlikleri yaratabiliriz. Danimarkalı firmalar İzmir ile ilgileniyor ve yatırım yapmak istiyor. Hatta İzmir’e ticaret heyeti göndermek istiyorduk. Pandemi nedeniyle 2022 yılına erteledik” diye konuştu. Annan, bölgesel ısıtma-soğutma konusunda Türkiye ile Danimarka hükümetinin birlikte çalıştığını, İzmir ve Aydın için bir proje düşünüldüğünü söyledi. Annan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı kentlere odaklandığı bilgisini aldığını bu konuda da İzmir ile çalışmak istediklerini aktardı.

SOYER'DEN 'İŞ GÜNLERİ' TEKLİFİ

Büyükelçiyi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yenilenebilir enerjinin öncelikli konuları arasında yer aldığını belirterek, “İki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla İZFAŞ aracılığıyla iş günleri düzenleyebiliriz. Turizm, tarım, yenilenebilir enerji alanında işbirlikleri geliştirebiliriz. İzmir tarih boyunca tarım konusunda odak kent oldu. Biz bu potansiyeli artırmak, yeni pazarlar bulmak istiyoruz. Agro turizm konusunda çalışmalarımız var. Eylül ayında kültür zirvesi düzenleyeceğiz. Danimarka ile her zaman işbirliğine hazırız” dedi.