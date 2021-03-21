Soyer, sanatçılar için yeni destek paketini açıkladı

21 Mart 2021 Pazar, 10:58

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle zor günler yaşayan sanatçılara desteğini sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Egemenlik Evi'nde müzik, sahne sanatları, tiyatro ve plastik sanatlar alanında faaliyet gösteren sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda kentte kültür sanat üretiminin devam etmesi ve sanatçıların bu zor dönemde desteklenmesi için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Tunç Soyer, bu zor dönemi sanatçılarla birlikte el ele vererek atlatmak istediklerini belirterek, “Pandemi nedeniyle zor bir dönem yaşıyoruz. Bundan sonra da benzer dönemleri yaşayacağımızın endişesini taşıyoruz. Bu tablo karşısında biz yerel yönetim olarak ne yapabilir ve nasıl bir yol izleriz bunun için bir araya geldik. Mesele kültür sanat üretiminin devam etmesidir. Bir toplumda eğer bu üretim yoksa o toplum çürür, kurur, çölleşir, çoraklaşır. Bizim temel kaygımız bu. Bu üretimin üreticileri olan sanatçıların da hayatlarını sürdürmesi lazım. Biz bu iki derdin dert olduğunu düşündüğümüz için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz” dedi.

“GÜCÜM NEYE YETİYORSA DESTEK OLACAĞIM”

Sanatçılardan gelen dijital etkinlik, mahalle tiyatroları, gezici etkinlikler gibi önerileri dinleyip projelendirmelerini isteyen Başkan Soyer, toplantının sonunda sanatçılar için yeni destek paketini açıkladı. Soyer, “Haziran sonuna kadar büyük çaplı konser organizasyonu yapmamaya karar verdik. Oraya ayırdığımız 1,5 milyon liralık bütçeyi sanatçılar için kullanacağız. Bunu 1,5 milyonla sınırlı bırakmak istemiyoruz. Burada bir masa etrafında bir araya gelip birbirimizle el ele vermeyi başarıyoruz. Bu çok değerli. Ben sizin için buradayım, sizin adınıza buradayım. Şunu bilin ki; sonuna kadar elimden ne geliyorsa, gücüm neye yetiyorsa destek olacağım. Bu kentte kültür sanat ikliminin güçlenmesi, yayılması bizim için her şeyden daha değerli. Buna çok ihtiyacımız var. İnsanlar kültür ve sanatla nefes alıyor. Hayatla m&uu ml;cadele etme gücü kazanıyor.”

Pandemi döneminde İzmirli sanatçılara verilen destekler

- Geçen yıl Mayıs ayından itibaren İzmir’de sahneleri bulunan özel tiyatrolardan 2 bin 500’ün üzerinde tiyatro bileti satın alındı, tiyatro gösterimleri için salonların kiraları yarı yarıya düşürüldü.

- Sofita İzmir projesinde 56 tiyatroyla söyleşi yapıldı ve 38’inci İzmir Tiyatro Günleri’nde 91 oyunu dijital olarak İzmirTube üzerinden yayınlayarak binlerce tiyatro emektarına 2 milyon TL’nin üzerinde katkı sağlandı. Eğitimlerle birlikte müzik sektörüne 3 milyon TL’nin üzerinde, yereldeki sinema sektörüne 1 milyon TL’nin üzerinde, plastik sanatlara ise 1,5 milyon TL’nin üzerinde bir destek verildi.

- Pandeminin ikinci dalgası ile beraber İzmir Sokak Sanatçıları Derneği, İzmir Müzisyenler Derneği gibi sivil toplum kuruluşları ve sanat inisiyatifleri ile ortak çalışmalar yapıldı. Sanatçıların envanteri ve üyelerin durumu belirlendi.

- 15 Şubat 2021 tarihine kadar 900 sanatçıyla dijital ve gezici sanatsal çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalara yaklaşık 450 bin lira kaynak ayrıldı. Sanatçılara bin 683 adet hijyen ve gıda paketi dağıtıldı. Bin 763 adet hijyen ve gıda paketi dağıtılacak.

- Pandemi döneminde olumsuz etkilenen klasik müzik sanatçılarından oluşan El Ele Müzik Orkestrası oluşturuldu. 33 sanatçıdan oluşan orkestra 7 konser verecek.