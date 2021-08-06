Danışan App: Yangından etkilenenlere ücretsiz psikolojik destek sunuyoruz

06 Ağustos 2021 Cuma, 17:25

Android ve iPhone’da uygulama olarak bulunan Danışan App’ten yapılan duyuruda “Orman yangınlarından etkilenen tüm canlılar için üzüntü yaşıyoruz.

Danışan App olarak yaşanan afetin psikolojik etkilerini en aza indirmek için tüm afetzedelere ücretsiz terapi imkanı sağlıyor ve ülkemizin afetle mücadelesine destek veriyoruz” denildi.

DanışanApp uygulaması akıllı telefonuna yüklenip üyelik oluşturulmasının ardından kullanılabiliyor.