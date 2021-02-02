Daniska'nın yeni albümü “Keşke Meyhanesi” sizlerle
Daniska adlı müzik topluluğu Türkiye’nin en önemli solistlerini çok yakında yayımlanacak yeni albümü “Keşke Meyhanesi”nde misafir edecek.
Grubun ilk konuğu Ezginin Günlüğü’nün solisti Eylem Atmaca... Daniska, yeni şarkısı “Kavuşmak İhtimali”nde Atmaca ile düet yapıyor. Kavuşmak İhtimali; perküsyonların, udun ve kemanın hünerle kullanıldığı akustik bir şarkı.
Şarkının konusu da ismiyle aynı; birlikte olduğumuz günlere duyduğumuz özlemi anlatıyor. Daniska’nın, o çok sevdiğimiz meyhane şarkılarına yenilerini kazandırmak istediği albümü “Keşke Meyhanesi” grup elemanlarından Gökhan Tümkaya’nın yazdığı bir şarkıyla başlamış.
Tümkaya, şarkının Eylem Atmaca’nın sesine çok yakışacağını düşündüklerini ve kendisiyle paylaştıklarını söylüyor. Tümkaya, “Eylem, çok severek kabul etti, efsunlu sesiyle şarkımıza hayat verdi ve projenin ilk şarkısı ‘Kavuşmak İhtimali’ ortaya çıktı” diyor.
“Keşke Meyhanesi” albümü tek tek yayımlanacak şarkıları, sürpriz düetleriyle devam edecek. Tümkaya, “İkinci şarkımızı çok ara vermeden yayımlamayı düşünüyoruz. Ama ne yalan söyleyelim yeni şarkımıza konuk olacak müzik devinin ismini söylemeye de dilimiz varmıyor” diyor.
Meyhane şarkılarını dinlerken o kültürü de incelemeye başlayan Tümkaya, “Gastronomi var, edebiyat var, müzik var...
Bir içkinin etrafında böylesine zengin bir kültür oluşmasına kayıtsız kalamıyor insan” diyor ve ekliyor; “Biz de bu kültüre 2021 yılından bir katkı yapalım istedik. Bir yeni nesil meyhane şarkıları albümü yapma sebebimiz bu.
Bunu yaparken şiire (özellikle ikinci yenilere), sinemaya (özellikle Yeşilçam’a) ve klasik Türk müziğine saygımızı da her fırsatta belli etmeye çalışıyoruz.
Biz Keşke Meyhanesi’ni Münir’in Adilesi’ne kavuştuğu, Tomris ve Turgut’un el ele tutuştuğu, Zeki’nin, Müzeyyen’in, Neşet’in birlikte gülüştüğü, tüm saatlerin her daim muhabbeti vurduğu yer olarak tanımlıyoruz.”
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