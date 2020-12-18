Danıştay saldırısı davasında yargılanan Süleyman Esen'in şüpheli ölümü

18 Aralık 2020 Cuma, 11:05

Süleyman Esen (43), İstanbul Üsküdar’da ailesiyle birlikte yaşıyordu. Önceki gün saat 14.30 sıralarında, 6. kattaki evlerinin balkonundan aşağı düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler Esen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Esen’in cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.





Yakınları ise polise, Danıştay davası sırasında avukatlık mesleğinden atılan Esen’in psikolojik sorunları olduğunu ve sigara içmek için çıktığı balkondan dengesini kaybederek düşmüş olabileceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

17 Mayıs 2006’da Danıştay 2. Dairesi’nin 5 kişilik heyeti toplantı halindeyken içeri giren Alparslan Arslan, üyelere ateş açmış ve başkan Mustafa Birden’i öldürmüştü. Esen bu davadan beraat etmişti. Alparslan Arslan yargılandığı bir diğer davada ise gazetemize düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili “Bombaları Süleyman Esen’den aldım” demişti.

ESEN'İN ÖNEMİ

Şeyh Salih Kurter, Danıştay cinayetini işleyen Alparslan Arslan'ın üzerindeki etkili bir hoca. Süleyman Esen ise onun sağ kolu. Arslan Kurter'in yanına sıkça gidip geliyordu.

Şeyh Salih Kurter, gazetemizi kafir ilan ettikten sonra Arslan gazete binasını bombaladı.

Alparslan Arslan duruşmalarda ve ifadelerinde lideri olarak hep Süleyman Esen'i söyledi.

Arslan silahı aldığı Aykut Metin Şükre'yi Esen aracılığıyla tanımıştı.

Meselenin bir başka ayrıntısı daha var. Danıştay cinayetinde Ankara'daki yerel mahkemede karar verilmişken, Süleyman Esen'in avukatı Mehmet Ener Osman Yıldırım ile görüştü. Yıldırım bu görüşmenin ardından Ergenekon üyeliğini "hatırlayarak" davayı Ergenekon'a bağlayan açıklamalar yaptı.

Meselenin ilginç yanı bu süreçte Ener'in sık sık daha sonra AKP milletvekili olacak Şamil Tayyar ile görüşmesiydi. Tayyar'la görüşme sonrası Osman Yıldırım ile yapılan görüşmeler dikkat çekiyordu.

Danıştay saldırısı öncesinde Esen, Arslan ve Osman Yıldırım arasında sık sık yapılan telefon görüşmeleri de dikkat çekiyordu.